Concentración en Logroño contra los últimos crímenes por violencia machista En lo que va de año, 32 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o expareja y 17 menores han quedado huérfanos

La Rioja Lunes, 27 de octubre 2025, 16:51

Una veintena de personas han participado este lunes en la concentración convocada por la Delegación del Gobierno en La Rioja para condenar los dos últimos asesinatos por violencia de género, correspondientes a una mujer en Guipúzcoa y otra en Madrid.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha afirmado en un encuentro informativo posterior a la concentración que cuando se detecte un caso de violencia de género hay que acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«En cualquier momento y en cualquier lugar estamos todos obligados a reaccionar ante esta lacra social», ha señalado Arraiz, quien ha añadido que «en este país todavía hay partidos políticos como Vox que no reconocen la existencia de la violencia machista», ante lo que ha pedido «responsabilidad».

Ha detallado que existen medios como el teléfono 016, el 112 y los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional, el 091, y de la Guardia Civil, el 062, así como la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.

Con estos asesinatos, ha dicho, son 32 las mujeres asesinadas en 2025 a manos de su pareja o expareja y 17 los menores de edad que han quedado huérfanos; de forma que, desde 2003, son ya 1.327 las mujeres que han sido asesinadas por violencia de género.