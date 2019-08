«Con una comprobación mínima no se produciría la mayor parte de las estafas» Silvia Barrera | Inspectora de delitos tecnológicos «Más del 80% de los casos que recibimos en Policía Nacional son fraudes y estafas» LUIS J. RUIZ Logroño Sábado, 10 agosto 2019, 08:54

La inspectora Silvia Barrera, del equipo de delitos tecnológicos de la unidad de Policía Judicial es clara: «Con unas mínimas comprobaciones, muchas de las estafas que se cometen a través de la Red no se producirían». Esto es, aplicar el sentido común a la navegación en Internet. «Más del 80% de los casos que recibimos en Policía Nacional son fraudes y estafas. También hay delitos de acceso no consentido a cuentas, delitos contra la intimidad, y en menor medida ataques informáticos», explica la inspectora antes de apuntar las complejidades de una investigación que en no pocas ocasiones se choca contra la esencia global de la propia Red.

«El primer paso que tenemos que dar es el de conocer el origen del delito. En las estafas intentamos identificar a los titulares de las cuentas y los cargos que se producen, pero en muchas ocasiones llegan desde el extranjero o desde páginas que son ilegítimas. La complejidad es grande y si el delito se ha cometido en el extranjero los resultados se reducen prácticamente a cero».

Completado es primer filtro, el siguiente paso es identificar físicamente al autor material del hecho, reto también complicado toda vez que no siempre son localizables. «Los malos cambian mucho de cuentas, los dominios de sus web, de teléfonos... Es complicado asociar hechos». Y, todo, siempre y cuando, los proveedores de servicio (las empresas que alojan las web) quieran colaborar con la Policía (muy complicado si el delito se ha cometido en determinados países).

«En muchas ocasiones hay un exceso de confianza y enseguida se hacen transferencias o pagos con tarjeta bancaria que después no se pueden congelar, con lo que se pierde el elemento patrimonial», lamenta Barrera. Además, «en ocasiones las víctimas no saben muy bien cómo denunciar estos hechos. Acuden con capturas de pantalla en las que no se ve toda la información, con cuentas de instagram en la que no aparece el usuario..., intentan alquilar un piso por alguna web y pagan la señal pero no se dan cuenta de que están en otra web... No saben identificar esas evidencias digitales que apuntan hacia el fraude».