Compradores centroamericanos del sector agroalimentario visitan 16 empresas riojanas FER y ADER se unen con el objetivo de apoyar a las compañías de la región en su internacionalización

La Rioja Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:36

Con el objetivo de apoyar a las empresas riojanas en su internacionalización, la Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) se han aliado para organizar visitas de compradores internacionales a empresas de la región. De esta forma, ambas organizaciones pretenden dar la oportunidad a las compañías riojanas —de forma gratuita— de presentar sus productos directamente en sus centros de producción, facilitándoles el acceso a mercados estratégicos. Según la FER, nuevos compradores de Centroamérica se han interesado por los productos riojanos, por lo que este martes y miércoles, han visitado hasta 16 empresas.

Uno de los compradores es Erick Barillas, de Distribuidora Cevallos, procedente de El Salvador. El importador salvadoreño ha visitado Alejandro Miguel-Grupo Gam; Kel Grupo Alimentario, Conservas Emperatriz, Conservas Juan José Jiménez, Mushbits, Embutidos Luis Gil, Martínez Somalo, Cerrillo Fontecha, Pafritas y Mostea. Abel Osorio, director general de Market Wine & Food de México ha conocido las empresas Dulces El Avión, Foncasal Nuchar, Ajopel, Cosami, Mazapanes Soto Segura, Alejandro Miguel -Grupo Gam y Salsa Rica.

Todos los importadores han sido recibidos este miércoles en la sede de la FER por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León.