Lo más compartido en Facebook y Twitter de Diario LA RIOJA en 2018 Repasamos, del 5 al 1, las publicaciones más compartidas en nuestras redes sociales a lo largo del año que acaba INÉS MARTÍNEZ Logroño Viernes, 28 diciembre 2018, 18:23

Las redes sociales son, cada vez más, un reflejo de la sociedad. No de toda, está claro, pero sí de una buen aparte. Lo que allí se comparte masivamente se termina haciendo viral y si algo es noticia, también lo es en Facebook. Y mucho más en Twitter (por su marcado fondo informativo).

Nosotros mismos nos hemos sorprendido ante las similitudes entre lo más compartido en estas dos redes sociales, ya que se suele creer que tanto sus usuarios como su uso difieren bastante. Pero los resultados están ahí y, por lo menos en lo que a nuestros seguidores se refiere, las listas no son tan diferentes.

En el fondo, a tuiteros y feisbuqueros les va más o menos lo mismo: la fiesta y las curiosidades. Pero oj0, que hablamos de publicaciones compartidas, no de noticias más leídas.

Vamos allá. Primero, Facebook, y del quinto al primer puesto:

5 La fuente del vino, funcionando

Un vídeo que nos mandó nuestra compañera África Azcona y en el que se ve cómo funciona la fuente del vino de San Mateo. Nadie habla, no pasa nada importante... únicamente es el agua color vino moviéndose. Se ha compartido (hasta ahora) 868 veces, se ha visto 34.000 veces, ha tenido más de 10.000 interacciones (entre me gusta, me encanta, me asombra...).

4 La Rioja, la segunda región en la que mejor se vive

Y es que los riojanos estamos orgullosos de los bien que se vive en nuestra tierra. Por eso queremos que todo el mundo sepa que es la segunda región de España en la que mejor se vive, y por eso lo compartimos 993 veces en Facebook, además de las casi 14.000 reacciones que tiene la publicación.

3 Una cigüeña se pasea por la plaza de España de Alfaro

El vídeo voló de un alfareño a otro hasta que nos llegó, y en él se ve a una zancuda tranquilamente de paseo por el centro más centro de la localidad, la plaza de España. No es raro verlas en la localidad, ya que esta plagada de este animal, pero sí que es extraño verlas a pie de calle. Se comenta que luego entró en el Casino a por un café. En total, acumula a día de hoy 1.040 compartidos, 43.000 reproducciones, 16.000 reacciones y 83.000 personas alcanzadas.

2 Así se llena la fuente del vino

Con unos resultados muy ajustados respecto al tercer puesto, la medalla de plata es para el teñido de la fuente del vino. Está claro que esta 'atracción gusta.. En este caso lo que se ve es cómo se pone en funcionamientos. No deja de ser curioso observar cómo el agua se tiñe en tan solo unos segundos. Lo han compartido 1.060 personas, se ha visto 43.000 veces y tiene más de 16.000 reacciones.

1 Todos juntos: ¡Mi tierra es la Rioja...!

Han pasado tres meses y se nos sigue poniendo la piel de gallina, incluso a quienes no somos de Logroño. Un momento histórico por su alegría, por su potencia y por su espontaneidad. Era el día del cohete de San Mateo y miles de almas cantaron juntas al unísono eso de 'Mi tierra es La Rioja... Logroño es mi pueblo... cruce de caminos...«. Fue el momentazo de las fiestas. Y ojo a los datos: más de 100.000 reproducciones, 35.666 interacciones, 2.300 veces compartido, más de 180.000 de alcance....

Y en Twitter, algo parecido

5 El cohete de San Mateo

El momento en el que suena el disparo anunciador de las fiestas se lleva el quinto puesto. Un momento explosivo y lleno de color que tuvo 2.806 reproducciones y 50 retuits.

4 Buscan a un hombre desaparecido

Es lo que tienen las redes sociales, que pueden ayudar a encontrar a personas desaparecidas. Por ello 57 seguidores de larioja.com decidieron retuitear la información para ayudar a encontrar a José Luis. Afortunadamente (si pincháis en la información lo podéis leer), apareció.

3 Todos juntos: ¡Mi tierra es la Rioja...!

En Facebook se alzó con el primer puesto, pero en Twitter se queda con el tercero. En realidad es el hilo completo de la cobertura del chupinazo mateo. Lo compartieron 62 personas en sus perfiles.

2 Una cigüeña se pasea por Alfaro

Nuestra amiga la cigüeña alfareña se gana el segundo puesto en Twitter con 69 retiuts y cai 4.000 reproducciones.

Así se pasean las cigüeñas por la plaza de España de #Alfaro 😊 pic.twitter.com/RKy8OwRerU — lariojacom (@lariojacom) 20 de febrero de 2018

1 Cientos de policías nacionales y guardias civiles exigen en Logroño la equiparación de sueldos

Una noticia seria entre tanto ocio. La protesta de policías nacionales y guardias civiles pidiendo la equiparación de sueldos con las policías autonómicas llegó a los 138 retuits.