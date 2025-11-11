Los ejecutivos regional y central crean una comisión para revisar la ley de apoyo fiscal al medio rural El acuerdo ha sido aprobado en Consejo de Gobierno y publicado en el BOR este martes

Juan Marín del Río Logroño Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

El Gobierno de La Rioja y la Administración General del Estado han acordado la creación de una comisión bilateral para analizar posibles discrepancias en torno a la Ley de Medidas Fiscales de Apoyo al Medio Rural, aprobada por el Parlamento riojano el pasado julio.

El acuerdo, adoptado en Consejo de Gobierno y publicado este martes en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá aclarar dudas planteadas por el Ministerio de Política Territorial sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de la norma.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha explicado que el Ejecutivo regional «defenderá las competencias de la comunidad» y ha destacado que esta ley «ya está en vigor y se aplica con normalidad».

La norma incluye rebajas fiscales para fomentar la actividad agraria y el relevo generacional en municipios de menos de 30.000 habitantes, entre ellas una deducción de 1.000 euros en el IRPF durante tres años para nuevos agricultores, una reducción del 99% en transmisiones de fincas rústicas y un tipo reducido del 2% en compraventas entre profesionales del sector. También elimina el impuesto en los arrendamientos agrarios y contempla una deducción de 100 euros por cuotas a organizaciones agrarias.