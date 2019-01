«El comercio local debe transformarse para seguir dando vida a las ciudades» David Ruiz, en uno de los balcones de la FER. :: miguel herreros David Ruiz Secretario de FER-Comercio Tras un año de ventas «ralentizadas», Ruiz insta al sector a «explotar» la relación interpersonal con el cliente como baza clave para competir contra las grandes cadenas y el comercio por Internet MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Domingo, 6 enero 2019, 21:00

El comercio local riojano está -sigue- tocado, pero no hundido, a pesar de la competencia que suponen las grandes cadenas o las plataformas de ventas por Internet. Eso sí, su futuro como «sector esencial para el dinamismo de las ciudades» está en su capacidad para «transformarse», adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y explotar su principal activo, «la relación interpersonal con los clientes», advierte en esta entrevista el secretario de FER-Comercio, David Ruiz.

- ¿Cuál es el balance del 2018?

- Para hacerse una idea de cómo está el sector basta con dar un paseo por los diferentes municipios riojanos y ver cómo cada vez hay más locales vacíos. Las rentas del trabajo, que son las que se gastan en el comercio, cada vez son más reducidas y todos tenemos una serie de gastos fijos: la hipoteca, la luz, el teléfono... Si a todo esto le sumamos nuevos hábitos de consumo, porque muchas veces ese dinero se gasta en productos intangibles como gimnasios, viajes, hostelería..., el gasto que se comercializa cada vez es menor. Y junto a todo esto nos encontramos con que, cada vez más, las grandes empresas y las plataformas de venta por Internet tienen una mayor presencia en el mercado y más peso. Esto no significa que el comercio local vaya a desaparecer, pero objetivamente el sector no se encuentra en su mejor momento y está abocado a un proceso de transformación. Hay negocios emergentes como los relacionados con el deporte, las ópticas o los adaptados al envejecimiento de la población en los que hay mercado. Pero muchos otros lo están pasando mal.

- ¿Y cómo pueden adaptarse a las nuevas circunstancias?

- Tienen que lograr que la experiencia de compra sea tan satisfactoria que fidelice al cliente y le haga repetir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: comprar vino por Internet es muy fácil, porque no tienes que desplazarte a ningún sitio y hasta te lo traen a casa, pero siempre será más interesante ir a una tienda especializada, donde podrás comentar con un profesional las añadas. Esa relación interpersonal es totalmente positiva, un activo que el comercio local puede explotar. Hay que buscar alternativas en las que la experiencia de compra sea más beneficiosa que sólo el precio.

- Además de la cercanía, del asesoramiento particular... ¿qué otros factores deben invitar a los riojanos a comprar en el comercio local?

- Los consumidores deben pensar que los pequeños y medianos negocios pagan impuestos con los que se mantiene el estado del bienestar. No digo que sea un factor determinante, pero está claro que es otro elemento a la hora de decidir dónde compra cada uno.

- Los impuestos no son pocos, pero las grandes empresas también pagan impuestos...

- Ya, ya. Pero a mí me gustaría saber qué tipo impositivo grava a algún grupo comercial que cotiza en el Ibex 35. A lo mejor, el tipo por el que tributa el comercio local lo triplica. Creo que es una cuestión sobre la que hay que reflexionar y todos debemos pensar que para que este país pueda tener la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos será necesario que esas empresas se sometan a una igualdad de condiciones. Así, quizás, los precios empezarían a ser más similares.

- Lo que es irrefutable es que el modelo de consumo ha cambiado.

- Sí. Y con él, el modelo de sociedad. Dudo que vuelvan a tener cabida aquellas ciudades dinámicas y vivas, en las que en cada bajo había un establecimiento comercial. Vamos hacia ciudades con grandes centros comerciales, sí, pero más tristes.

- Personalmente, cuando usted pasea por ejemplo por Logroño y observa otro local comercial que ha echado la persiana, ¿qué piensa?

- Que el tsunami es muy fuerte y que hay comerciantes a los que les está resultando muy difícil dar la vuelta completa a su negocio. Pero también hay gente que está sabiendo hacer un cambio generacional, gente de la que nos sentimos muy orgullosos. Hay empresas que están cerrando, eso es evidente, pero hay otras que están creciendo y dan servicio a todo tipo de consumidores.

- ¿Cómo va la campaña de Navidad?

- La liberación de los periodos de rebajas o las promociones especiales de venta como el 'Black Friday' hacen que los consumidores sean más previsores y realicen las compras de Navidad con antelación. Hay sectores para los que, evidentemente, esta campaña representa el 30% o el 40% de su facturación anual, pero para otros esta puede ser una buena época, pero nada más. Lo que nos transmiten los comerciantes es que el consumo, al igual que la economía, se está ralentizando. Quizás hubo ciertos atisbos de recuperación en el 2016 y el 2017, pero el 2018 ha sido más difícil y las ventas no han sido las de esos ejercicios.

- Esta Navidad, por primera vez, la FER ha lanzado junto a la ADER una campaña con bonos de descuento para animar las compras. ¿Qué tal ha ido?

- Quiero agradecer a la ADER que con hechos, no con palabras, crea en el pequeño comercio frente a otros modelos haciendo una campaña de discriminación positiva. Estamos realmente satisfechos. Prácticamente se ha consumido la mayoría de los bonos (10.000). Quizás habrá cuestiones que mejorar el año que viene, pero los comerciantes nos trasladan que están recibiendo muchas personas que no eran clientes habituales y que les han descubierto. Esto se ha producido en perfumerías, librerías, jugueterías, tiendas de alimentación de cierto nivel...

Rebajas «de verdad»

- Y, ahora, las rebajas.

- Esperamos que sea una buena época de ventas. Ahora bien, el textil, por ejemplo, tendrá que sacrificar márgenes de beneficios porque realmente hasta ahora no ha hecho frío. Invito a los consumidores a que vayan al pequeño comercio tradicional porque encontrarán rebajas de verdad, con productos de gran calidad a precios más reducidos. No productos hechos exprofeso para las rebajas. Cuando se tiene la doble condición de fabricante y comerciante, esto se produce a veces.

- ¿Y cuáles son los objetivos para el 2019?

- Continuar peleando y seguir sensibilizando a las administraciones de que el comercio es un sector esencial para el dinamismo de las ciudades y para el tejido social, porque además de los impuestos que paga no hay que olvidar a los trabajadores que emplea. Así, por ello, yo les pediría que nos tengan en cuenta en la toma de decisiones trascendentes y que no recalifiquen terrenos sin decirnos nada como cuando el Ayuntamiento de Logroño acordó la conversión del suelo de la clínica Valvanera, la que estuvo en la Avenida de Madrid, en superficie comercial. Nos enteramos de ello por la prensa, lo que nos parece lamentable, y además no vemos su justificación dado que las dotaciones comerciales de Logroño están totalmente cubiertas y en esa zona, en concreto, ya existe un supermercado a 300 metros. Creemos que con esta medida hacen un flaco favor a la ciudad ya que la creación de unos pocos puestos de trabajo allí supondrá la destrucción de muchos empleos en el comercio tradicional.