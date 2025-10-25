Los defensores del Rioja se ponen la capa

Víctor Soto Logroño Sábado, 25 de octubre 2025, 12:10 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

La Cofradía del Vino de Rioja ha salido este sábado a las calles de Logroño para celebrar el acto más multitudinario y abierto de los que celebran anualmente. El Gran Capítulo de la institución ha sido el marco para reconocer el trabajo y amor por el Rioja del seleccionador nacional Luis de la Fuente, de José Luis Lapuente, exdirector general del Consejo Regulador, del cantante y compositor Chema Purón, del restaurador Ricardo Vila y de Juan Pedro Martínez, fundador del Club de Catas Cerro San Cristóbal de Villamediana. Todos acabaron vestidos con la capa y los atributos de la Cofradía. Una capa que no convierte en superhéroes, pero que sí compromete en la defensa del Rioja.

El jarrero, antes del acto, ha declarado sentirse «feliz y encantadísimo» por un reconocimiento que ha valorado aún más por llevarse a cabo en su tierra. Y, como era de esperar, De la Fuente ha explicado que es «un gran aficionado al vino en general, pero especialmente al vino de Rioja». «Yo soy un defensor de Rioja y soy además un gran embajador allá donde voy, pero soy un amante del mundo del vino», ha añadido. «Estoy orgulloso de ser de este pueblo tan maravilloso y de esta tierra tan fantástica que es nuestra querida Rioja», ha concluido.

En el Gran Capítulo de la Cofradía también se ha investido a una docena de nuevos cofrades de número, con el ya tradicional cepazo, y ante un auditorio del CCR casi lleno por representantes de diversas cofradías de toda España: Cofradía de la Anchoa, del Bonito del Norte, de la Morcilla de Beasain, del Queso Idiazabal, del Queso Gamoneu, del Cordero a la Estaca, de los Amigos de los Nabos, del Espárrago de Navarra, del Relleno de Navarra, Del Cocido Madrileño...

Multitud de coloridas y variadas capas que han desfilado desde la sede de la Cofradía al CCR por el centro de Logroño con el sonido de las gaitas que sorprendía a vecinos y turistas.

Dentro del acto protocolario, el gran maestre Pedro Crespo ha anunciado que, tras cuatro años, deja el cargo y ha animado a los miembros de la institución a participar en el proceso electoral. Y, Posteriormente, se ha procedido a las investiduras de mérito, muy aplaudidas.

José Luis Lapuente «El terreno de juego del vino va a ser más pequeño»

El primero de los cofrades de mérito en agradecer el reconocimiento ha sido José Luis Lapuente, que ha calificado de «privilegio», especialmente tras dejar la Secretaría General de la DOCa Rioja. «Cuando se da un paso atrás, tiene más importancia que se acuerden de uno. Los méritos que me atribuye Pedro [gran maestre] son por ese trabajo», ha explicado. Lapuente ha recordado los cambios «tecnológicos, cualitativos y estratégicos» de la Denominación y ha recordado a todos los trabajadores del Consejo. Además, haciendo un símil futbolístico, ha hablado del futuro del sector. «Es un momento de incertidumbre y de cambios de las reglas del juego. El terreno de juego va a ser más pequeño. Vamos a pasar de jugar fútbol 11 a fútbol 5 -ha lanzado como metáfora- y habrá que sudar mucho la camiseta, pero teniendo en cuenta lo que representa Rioja».

Ricardo Vila «La España vaciada es la España vacilada»

El hostelero berciano Ricardo Vila Paz ha recibido la capa y los atributos por su defensa del territorio desde la pequeña localidad de San Facundo, donde ejerce como alcalde pedáneo, perteneciente a Torre del Bierzo, un ejemplo de lo que se puede hacer desde la España Vaciada que él ha calificado de «España vacilada». «Se habla mucho de eso y es un tópico porque cuando se intenta hacer algo siempre hay trabas administrativas», ha dicho Vila. «nos sentimos orgullosos de ser un ejemplo a seguir», ha explicado sobre una localidad que «anualmente recibe más de 27.000 visitas» gracias a eventos como las jornadas de la trucha. «No sé cómo agradecer este reconocimiento y espero estar a la altura», ha sintetizado.

«Voy a aportar mi granito de arena como embajador del Rioja»

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha tomado la palabra para mostrar su «orgullo por el reconocimiento de esta noble cofradía». El jarrero ha hablado de su «profunda emoción» y se ha comprometido a aportar su «granito de arena como embajadores del Rioja». De la Fuente, además, ha hecho hincapié no solo en los caldos de Rioja, sino en «la cultura de todo lo que rodea al vino», desde el trabajo a los paisajes pasando por las bodegas. «El vino es símbolo de nuestra identidad, une a la familia y es puente entre generaciones», ha incidido. De la Fuente también ha asegurado que «el vino es la única obra de arte que se puede beber». «¡Viva el vino de Rioja, viva La Rioja y viva Haro, que es mi pueblo!», ha concluido.

Juan Pedro Martínez «Lanzamos un SOS por el barrio de bodegas de Villamediana»

Un apasionado del vino como Juan Pedro Martínez ha sido galardonado por la Cofradía del Vino por la creación de la Asociación para la defensa del barrio de calados tradicionales de Villamediana o del Club de Catas Cerro San Cristóbal. Y el villametrense se ha declarado «emocionado» por un reconocimiento que reconoce la «defensa de la cultura del vino que nos une». Tras agradecer a su familia su comprensión por todo el tiempo que ha invertido en la defensa y promoción del Rioja, Martínez ha concluido con un mensaje a los políticos: «Lanzamos a las autoridades un SOS por el barrio de bodegas de Villamediana y por otros muchos barrios que sufren este problema. Sé que están en ello, pero que no se demoren porque si no nos quedaremos sin ese patrimonio histórico y cultural que tenemos en Villamediana».

Chema Purón «Pertenecer a la Cofradía era una de mis ilusiones»

El cantatutor y compositor riojano Chema Purón ha sido el último de los homenajeados. Sucinto en palabras pero generoso en canciones, ha compartido la felicidad de sus compañeros. «Pertenecer a la Cofradía era una de mis ilusiones», se ha sincerado tras prometer velar por el vino de Rioja. «Ha sido una de las promesas más sencillas de cumplir de todas las que hacemos en la vida. ¡Viva el vino de Rioja!», ha exclamado antes de coger la guitarra y «más que como un cantautor, como un juglar», lanzarse a cantar 'Mi pueblo' y una canción homenaje al Rioja, sonoramente aplaudida.