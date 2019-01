«El clima emocional de una empresa influye en su rendimiento y resultados» Ángel Martínez Maestre, consultor fiscal, actor y coach. :: / Juan Marín Ángel Martínez Maestre / Consultor fiscal, actor y coach El Club de Marketing de La Rioja abre esta tarde el año con la conferencia 'Felicidad y plenitud: ¿De qué o de quién depende?' JOSÉ ANTONIO DEL RÍO Logroño Miércoles, 16 enero 2019, 11:53

El clima emocional de un espacio de trabajo condiciona los resultados de la empresa. Defiende la tesis Ángel Martínez Maestre, consultor fiscal, actor y coach logroñés que hoy protagoniza la conferencia con la que el Club de Marketing abre el año 2019: 'Felicidad y plenitud: ¿De qué o de quién dependen? Aunque en realidad, al ponente la gustaría puntualizar que quien realmente protagonizará la charla serán los asistentes, a quienes anuncia descubrimientos que «en la medida que sean conscientes de ellos y los pongan en práctica, les hará ser un poco más felices». Las claves, hoy, a partir de las 19 h. en la sede del Club de Marketing.

- Sorprende que una organización de carácter empresarial abra el año con una conferencia sobre la felicidad...

- Sí, es sorprendente pero a la vez esperanzador. Creo firmemente que estamos iniciando una nueva era donde empiezan a cambiar conceptos y creencias y se vuelve a poner el foco en el ser humano y en su necesidad elemental, ser feliz. El que Martin Seligman, padre de la psicología positiva, iniciara en los 90 el estudio de la felicidad científicamente y que hoy pueda llegar a medirse así como a valorar sus efectos, ha calado en todos los ámbitos, incluso en el empresarial.

- ¿Nos hemos dado cuenta, por fin, de que el individuo pasa más tiempo en el trabajo que en su casa y que, por tanto, es imperativo que sea capaz de encontrar la felicidad en ese ámbito?

- El ser humano debe encontrar un significado a su vida, debe sentir que hace algo con sentido, algo que importa, algo a lo que él contribuye. Esta es una condición básica para sentirse feliz. En el ámbito laboral, donde se pasa más del 50% del tiempo en el que estamos conscientes, no sólo es importante y necesario, sino que es vital tanto para el individuo como para la empresa.

- ¿Se puede encontrar esa plenitud tanto en un despacho, entre balances y proyectos, como en un taller o en una línea de producción?

- Rotundamente, sí. Será más fácil para quienes aman lo que hacen, para quienes disfrutan con el servicio que prestan, para quienes saben que están ayudando y contribuyendo a otras personas. Será más complicado para quienes simplemente vivan una obligación inevitable. Por ejemplo, dos operarios trabajan en una línea de producción de cables eléctricos para aviones y seguro que habrá un diferencia de cómo viven su trabajo entre ellos si uno de los dos piensa que está haciendo cables sin más y el otro sabe que está cuidando de la vida de miles de pasajeros cuando vuelan.

- ¿Cree que hoy les importa a las empresas el desarrollo emocional de sus trabajadores o es una pose?

- Por mi experiencia puedo decir que sí, que empieza a haber conciencia de que el clima emocional en una empresa influye en su desarrollo. Cuanto mejor es, mayor es la productividad, mejores los resultados. Es curioso, pero cuando cambias el foco del resultado a las personas, el resultado mejora ostensiblemente.

- Y el trabajador, ¿pone de su parte para propiciar un entorno que facilite esa felicidad y plenitud?

- Creo que todo el mundo quiere alcanzar la felicidad y la plenitud, lo que sucede es que hay que saber cómo se hace esto. Es un trabajo, es un trabajo interno de cada persona, un trabajo que te hace ver que no son causas externas las que originan el malestar. Tu vida no es lo que te pasa, tu vida es lo que haces con lo que te pasa.

- En el caso de los empresarios y directivos, ¿sería un error vincular felicidad y éxito profesional?

- El error sería no vincularlo. Eso sí, hay que vincularlo en el orden correcto. La gente no es feliz cuando alcanza el éxito, de hecho hay gente que lo alcanza y sigue vacía. En cambio la gente feliz alcanza fácilmente el éxito, que para mí es vivir la vida que has diseñado para ti, es vivir la vida que tú quieres vivir.

- ¿De verdad va a descubrir de qué y de quién dependen felicidad y plenitud o el de su conferencia es un título con truco?

- Para saberlo, deberá asistir. Sí le digo que seguro que quienes asistan van a descubrir muchas cosas que, en la medida que sean conscientes de ellas y las pongan en práctica, les hará ser un poco más felices. Esto por otra parte, hará que yo me sienta más feliz.