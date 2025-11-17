La clave del nuevo tren estará en Miranda Los ingenieros de Caminos advierten de que, cualquiera que sea la alternativa escogida, se debe garantizar una buena conexión con la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria

El tren de Logroño a Miranda, junto a los meandros de Ebro en Fuenmayor

Pío García Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:11 Comenta Compartir

Algún día el Ministerio explicará por qué decidió obviar la propuesta riojana, apoyada en 2021 por todos los grupos políticos y por las fuerzas económicas y sociales, que preveía la construcción de una nuevo trazado de alta velocidad entre Logroño y Pancorbo. Aunque contestada por algunos municipios por los que discurría, aquella línea resolvía, al menos sobre el papel, varias cuestiones peliagudas: facilitaba la integración del ferrocarril por la capital, permitía avanzar por un escenario geográficamente amable y desembocaba en Pancorbo, donde la conexión con la línea de alta velocidad iba a resultar a priori más fácil y menos costosa. Cuando se firmó el acuerdo en el Parlamento de La Rioja, en Miranda de Ebro pusieron el grito en el cielo. Tanto Esther Peña, diputada burgalesa del PSOE y hoy portavoz socialista, como Jaime Mateu, diputado popular por la provincia vecina, aseguraron que iban a luchar para que se respetase el carácter de Miranda como «nudo ferroviario».

Han tenido éxito. Las tres alternativas preferidas por el Ministerio de Transportes (números 1, 3 y 4) en su estudio preliminar acaban en Miranda, previo paso por la estación de Haro. Los recorridos son muy diferentes: la número 1 asume el trazado actual y solo interviene para rectificar algunas curvas; la número 3 propone un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio, con un túnel final desde Haro a Ircio (pedanía de Miranda); y la número 4 apuesta por un trazado diferente entre Fuenmayor y Haro, con cuatro túneles y otros tantos viaductos, pero sin la galería final desde la ciudad jarrera. El costo varía y los tiempos de viaje también: 227 millones y 46 minutos (alternativa 1); 720 millones y 36 minutos (alternativa 3); 400 millones y 36 minutos (alternativa 4). «De todos modos, con cualquier opción, la clave es garantizar la conexión con la alta velocidad», advierte Miguel García Manzanos, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Todas las alternativas propuestas acaban en la estación actual de Miranda de Ebro, pero eso exige una intervención onerosa en la ciudad burgalesa para enganchar con la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria, así como un cambiador de anchos «en el entorno de la estación» de Miranda, según indica el propio estudio preliminar del Ministerio. Los ingenieros de Caminos advierten de que no servirá de mucho mejorar el trazado entre Logroño y Miranda si no se plantea una conexión eficaz con las líneas del AVE. Hay, por lo tanto, respuestas que se deben despejar cuanto antes y preguntas que los dirigentes riojanos deberían formular con urgencia.

Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad del trazado ferroviario Logroño - Miranda ALTERNATIVA 1 Logroño Navarrete Fuenmayor Alternativa 1 Lapuebla Elciego Trazado actual Río Ebro Haro ALTERNATIVA 1 Miranda de Ebro Mejoras puntuales (rectificaciones y variantes) del trazado actual Presupuesto 227,14 millones de euros La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos paras las zonas más complicadas, pero solo habría 23 kilométros de vías nuevas ALTERNATIVA 3 Logroño Navarrete Fuenmayor Alternativa 3 Lapuebla Elciego Trazado actual Haro ALTERNARIVA 3 Miranda de Ebro Nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio. En el tramo Haro - Miranda se propone un túnel hasta Ircio Presupuesto 720,50 millones de euros La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio ahorraría a los viajeros 21 minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y habría que edificar nueve túneles y viaductos. También contempla una galería entre Haro e Hircio de más de 5 kilómetros ALTERNATIVA 4 Logroño Navarrete Alternativa 4 Lapuebla Elciego Trazado actual Haro ALTERNARIVA 4 Miranda de Ebro Nuevo corredor entre Lapuebla y Haro. Entre Haro y Miranda se mantienen las mejoras puntuales anteriores Presupuesto 399,47 millones de euros La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras junto a la AP-68 y a la N-232 Gráfico: J.A. En teoría, según el compromiso adquirido hace algunos años por el Ministerio de Transportes, no se plantea construir una nueva estación del AVE en Miranda, sino que se habilitará un baipás: un ramal de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria permitirá que algunos trenes se desvíen de su recorrido para detenerse en la estación de la ciudad ferroviaria. Lo que no está claro aún –ni se ha diseñado– es el modo en que esta infraestructura se conjugará con la línea convencional que llegue desde Logroño y cómo se incorporarán los trenes al trazado de la alta velocidad Burgos-Vitoria. Y ese es el punto crucial, más allá de que se ahorren diez o veinte minutos en el trayecto entre la capital riojana y Miranda de Ebro.

Los ingenieros de Caminos animan a tener claras las prioridades: «No podemos pretender ser lo que no somos, pero nuestra ventaja competitiva es que estamos situados entre dos importantes corredores de alta velocidad. Debemos convertirnos en un eje trasversal, el eje que cruza la península de Oeste a Este, del Cantábrico al Mediterráneo; lo que nos interesa es llegar rápido a esas conexiones, tanto para viajeros como para mercancías». La opción de Pancorbo, en principio desechada por el Ministerio, cumplía holgadamente con ese requisito e incluso su afectación al paisaje de viñedos era probablemente menor que la recogida en la alternativa 4, así que García Manzanos invita a reconsiderarla y a estudiarla también en profundidad. En cualquier caso, la advertencia sigue siendo válida para cualquier opción: lo decisivo es asegurar una buena conexión con las líneas de alta velocidad.

