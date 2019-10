Ciudadanos pide una negociación para liberar la AP-68 antes de 2026 Ciudadanos Baena ha expresado su«preocupación» por la construcción de los nueve accesos «necesarios» que requiere la autopista L. R. Lunes, 7 octubre 2019, 15:32

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en La Rioja ha pedido al Gobierno regional que llegue a un acuerdo para facilitar el uso del tramo riojano de la AP-68 y que se produzca una negociación para su liberación antes del año 2026, en el que finaliza su concesión.

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, y el portavoz de la Plataforma por la Liberación de la AP-68, Federico Soldevilla, han presentado este lunes, en una rueda informativa que recoge EFE, algunas de las iniciativas y preguntas que la formación naranja planteará al Gobierno de La Rioja sobre esta vía de comunicación.

Baena ha explicado que Ciudadanos solicitará que se promueva una negociación con Avasa para facilitar el uso de la autopista AP-68 en La Rioja y la liberación de la misma antes de 2026. Ha expresado su «preocupación» por la construcción de los nueve accesos «necesarios» que requiere la AP-68 para vertebrar toda La Rioja y que los ciudadanos la puedan utilizar «con normalidad».

Para él, se trata de una cuestión «importante y necesaria» porque si la autopista se libera antes de 2026 y estos nueve accesos no se han construido, «los riojanos no la podrán usar con normalidad». Además, ha indicado que su grupo parlamentario desea conocer los planes del Gobierno de La Rioja para mantener la circulación de los camiones por la AP-68 y que no vuelvan a circular por el tramo riojano de la N-232. Ha asegurado que la comunidad riojana debe llegar a «acuerdos, consensos y diálogos» con otras limítrofes, como Navarra y Aragón, con el fin de impulsar iniciativas conjuntas para que La Rioja no se quede «sola y atrás».

Por su parte, Soldevilla ha agradecido la iniciativa de Ciudadanos para sacar adelante el tema de las infraestructuras en La Rioja, ya que «ha habido mucho retraso hasta la fecha en temas como la culminación y liberación de la AP-68». Además, ha asegurado que para conseguir que la AP-68 se convierta en el «eje vertebrador» de La Rioja, hay que moverse «cuanto antes».

Ha recordado que la Plataforma lleva mucho tiempo trabajando en este asunto y ha señalado que esta iniciativa que ha promovido Ciudadanos es una invitación a los políticos que están gobernando para que llegan a una solución «inmediata». También ha reconocido que piden estas infraestructuras para mejorar La Rioja, pero ha resaltado que estas medidas son «en beneficio de todo el Estado».

Baena ha señalado que las infraestructuras riojanas es un tema que debe «preocupar» a todas las formaciones políticas, «al margen de las inclinaciones ideológicas de cada una», ya que son «fundamentales» para los riojanos. En ese sentido, ha indicado que las distintas formaciones políticas de La Rioja tienen que llegar a un acuerdo para relanzar las infraestructuras y la conectividad de esta comunidad autónoma.

Ha asegurado que Ciudadanos está «comprometido» con este asunto y ha recordado que la formación naranja fue uno de los partidos políticos que firmó el pacto de las infraestructuras.