Ciudadanos se desentiende del despido de la coordinadora del Grupo Parlamentario

«No afecta a la gestión política; es una decisión técnica y estrictamente laboral del Grupo Parlamentario, así que no valoramos asuntos que se refieren a los trabajadores». Con estas declaraciones despacha la dirección política de Ciudadanos en La Rioja la decisión de despido fulminante de la, hasta la semana pasada, coordinadora del Grupo Parlamentario de la formación naranja en la Cámara regional, Yolanda San Juan.

Tal y como informó Diario LA RIOJA, el despido de San Juan, a escasos meses de concluir la legislatura, puso en evidencia la crisis interna del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que enfrenta al portavoz, Diego Ubis, y a los diputados Tomás Martínez Flaño y David Vallejo con la cuarta titular de escaño por parte de la formación naranja, Rebeca Grajea.

Tras recibir la carta de despido de manos de Ubis, Yolanda San Juan revelo públicamente que fue contratada como coordinadora del Grupo Parlamentario en julio del 2017 a instancias de la dirección nacional del partido para resolver la guerra interna entre Grajea y el resto de sus compañeros en la Cámara regional, después de la petición de 'amparo' solicitada por la diputada ante Madrid.

Demanda de despido

Yolanda San Juan confirmó a este diario no haber recibido «ni una sola explicación por parte de la dirección regional o nacional del partido» sobre su despido y señaló que únicamente había hablado con Rebeca Grajea para «felicitarle la Navidad y tranquilizarla». «Soy una técnico -continúa-, que vino de Galicia contratada para desempeñar una función en el Grupo Parlamentario que he cumplido desde el primer día, así que no valoro ni positiva ni negativamente el 'silencio absoluto' por parte de la dirección política de Ciudadanos».

San Juan sí informó de que el caso está en menos de su abogado, quien está dando forma a una demanda de despido improcedente sobre la que deberán resolver los tribunales: «Nunca me había pasado algo así; de hecho, trabajaba como autónoma antes de venir aquí, así que todo está en manos de mi abogado laboralista porque, desde luego, yo he cumplido con la labor que se me había encomendado». La explicación que el portavoz parlamentario ofreció sobre el despido fue que la trabajadora no había cumplido con sus funciones y expuso también que la organización interna del Grupo Parlamentario compete en exclusiva a este último.