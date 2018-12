«El ciudadano desea a la Policía en las calles, el que no nos quiere ver es el delincuente» El nuevo jefe superior de Policía de La Rioja, ayer. :: Miguel Herreros El jefe superior de Policía de La Rioja aboga por la prevención, el incremento de la presencia policial y conceder especial atención a los principales colectivos de riesgo ROBERTO G. LASTRA Logroño Sábado, 15 diciembre 2018, 10:00

Jesús Herranz Torrubia (Pobo de Dueñas, Guadalajara, 1961) no se extiende en explicaciones. Sus respuestas son directas, breves y cargadas de la firmeza que dan las convicciones. Hombre de acción más que de palabras, de su 'adn' no se han borrado los genes de la UIP (Unidad de Intervención Policial) en la que ha pasado la mayor parte de los 37 años que lleva en el cuerpo. Casado y padre de dos hijas, ha servido en el País Vasco, Madrid, Motril (Granada), Jaén y Valencia. Comisario desde el 2006 y comisario principal desde el pasado año, pese a que su labor ha merecido la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y tres Cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, su llegada a Logroño como jefe superior de Policía de La Rioja se la toma con la ilusión del primer destino.

- Lleva ya unos días en Logroño e imagino que habrá estudiado la radiografía de una comunidad que puede presumir de unos envidiables indicadores de seguridad y criminalidad. El reto de mejorarlos no parece fácil.

- Pues esa es mi gran duda, porque llevamos muchos años de descensos y sé que va a ser complicado, pero desde luego esa es nuestra meta.

«Mi principal preocupación, al margen del terrorismo yihadista, sería que se estableciera aquí alguna banda organizada»

«Estoy totalmente comprometido y con ese tipo de delincuentes no hay otra que la tolerancia cero»

- En La Rioja siempre se habla de delincuencia de baja intensidad, pero a la vez se señala que es una comunidad que supone un enclave estratégico y vía de tránsito de la delincuencia organizada itinerante.

- Sí, lo habitual aquí es la delincuencia de baja intensidad, pero siempre hay que estar alertas para que no se te cuelen bandas organizadas sobre todo relacionadas con temas de drogas o robos en pisos. En cuanto a la delincuencia itinerante nuestro objetivo primero es que no se establezcan aquí y, si es posible, interceptarlos y que paguen las consecuencias.

- Pese a las estadísticas, la guardia no se puede bajar jamás, ¿no?

- No, eso jamás. Nosotros tenemos que poner aquí toda la carne en el asador y colaborar con la Guardia Civil y la Policía Local, esa cooperación es fundamental porque estamos todos en el mismo barco y tenemos que ir todos en la misma dirección y sabiendo a dónde vamos para que el viento nos sea favorable.

- ¿Cuáles son los delitos que más le preocupan?

- Mi principal preocupación, al margen del terrorismo yihadista, sería que se estableciera aquí alguna banda organizada, pero sé que a lo que más tiempo tendremos que dedicar es a la pequeña delincuencia, sobre todo hurtos, robos en interior de vehículos, etc...

- Y, por desgracia, todo lo relacionado con la violencia de género.

- Desde luego, estoy totalmente comprometido con este tema y con ese tipo de delincuentes no hay otra que la tolerancia cero. Es necesaria una constante labor de investigación de estas conductas y una mejor atención a las víctimas, para evitar que en las actuaciones posteriores sean victimizadas nuevamente por el sistema.

- Usted siempre ha defendido como armas claves la presencia policial en la calle y la prevención, un modelo que entiendo que va a tratar de clonar en Logroño.

- Sí para mí es fundamental porque al ciudadano le da tranquilidad ver policías en la calle y me gustaría incrementarla en la medida de nuestra posibilidades porque las plantillas, no solo aquí sino en todo el país, están muy ajustadas y falta personal después de que en los años de la crisis se convocasen pocas plazas. El ciudadano desea ver a la Policía en las calles, el que no nos quiere ver es el delincuente. Y como no puede ser de otro modo, mi intención es dedicar una especial atención a los colectivos de riesgo, como mujeres, mayores, menores o personas con discapacidad, y combatir con firmeza las innumerables formas de violencia que padecen.

- Hablaba de prevención, un eje que se completa con charlas educativas en los colegios, campañas divulgativas de sensibilización, redes sociales... ¿Toda ayuda es poca?

- Sí, mi intención es continuar con todas esas medidas e iniciativas porque está dando muy buenos resultados, sobre todo las charlas en los colegios.