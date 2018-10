Ciudad inteligente busca ciudadano digital Justo Rodriguez La mesa redonda que ha cerrado Futuro en Español se ha centrado en el desarrollo de las ciudades inteligentes y en la necesidad de la colaboración del ciudadano en el proceso INÉS MARTÍNEZ Logroño Jueves, 25 octubre 2018, 14:52

Dar confianza y voz al ciudadano y ser inclusivas son algunos de los objetivos de las ciudades inteligentes, pero también lo es solicitar el compromiso de las personas en el desarrollo de los servicios. Las nuevas tecnologías sirven para mejorar el día a día de los vecinos, pero requieren de su participación y compromiso para seguir avanzando. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios, Antonio Román Jasanada, alcalde de Guadalajara y miembro del Comité Europeo de las Regiones y Alberto Paredes, alcalde de la Ciudad de La Rioja (Argentina) en la mesa redonda 'Ciudades conectadas e inclusivas', que ha moderado el jefe de opinión y suplementos de Diario LA RIOJA, Jose Antonio del Río, quien ha comenzado destacando que los tres dirigentes fueron pioneros en el impulso del concepto 'smart city', algo que «los ciudadanos disfrutamos con esperanza y inquietud positiva».

Para introducir el debate, Paredes ha puesto como ejemplo una situación personal. «Hablando en familia sobre algo que habíamos tratado por whatsapp mi madre dijo 'pero yo no estoy, no sé de qué habláis.'», lo que le hizo pensar en que se debe incorporar a la gente a nuestra tecnología, que sea inclusiva y no al revés. Para el alcalde argentino, se trata de un desafío que responde a dos grandes preguntas: «¿Por qué?» Porque las ciudades inteligentes ofrecen mucha eficiencia en los servicios y hay transparencia. Y también «¿para qué?» Para generar confianza, empatía y promover la participación activa de la sociedad. Además, ha establecido que «no vale solo ser un nativo digital, hay que ser un ciudadano digital, desde un espíritu colaborativo. Tener un compromiso común, porque son las personas y es el amor lo que nos mueve».

Por su parte, el alcalde de Guadalajara ha recordado que cuando llegó a la alcaldía se dio cuenta de que la administración iba más lenta que la sociedad: «Los ciclos de cambio y conocimiento cada vez son más cortos». Por ello ha reconocido que si le hubieran dicho entonces cómo funciona Guadalajara tecnológicamente ahora, le hubiera parecido imposible. Y ha respaldado la idea de Paredes respecto a la colaboración ciudadana: «Lo que intentamos es que los ciudadanos sean partícipes de esa modernización». Para ello, fue necesario incorporar al sector público funcionamientos del privado, teniendo en cuenta «lo lento que resulta en muchas ocasiones el sector público. Pero fuimos perseverantes».

Gamarra ha comenzado su intervención reivindicando el papel de los alcaldes. «Todo tiene mucho que ver con la manera de ser de los alcaldes, solemos ser resilientes y debemos ir solucionando problemas sobre la marcha, aunque también ha reconocido que la administración pública es resistente al cambio. Respecto a cómo se han ido poniendo en marcha las smart city durante los pasados años, Gamarra ha dicho que «las ciudades hemos estado conectadas entre nosotras para abordar el cambio, hemos tejido redes para compartir conocimiento», pero sin olvidarse del ciudadano, «con el que estamos conectados para buscar soluciones y también como parte de una transformación social»

Uno de los temas que ha centrado una gran parte de la charla ha sido la brecha digital, haciendo referencia en todo momento y entre risas al wahstapp de la madre de Paredes. Respecto a este tema, la alcaldesa de Logroño ha hablado de la lucha contra la exclusión que «se concreta en la lucha contra la brecha digital. Y eso significa un Logroño de todos, también de las personas con otras capacidades».

Según han concluido los tres alcaldes, la creación de una unión es uno de los objetivos principales del proceso de creación de una ciudad inteligente: «hay que crear comunidades digitales. El objetivo de la tecnología es también unir a los ciudadanos entre ellos y con la administración».