Hasta cinco jóvenes podrán optar a unas becas para potenciar el diseño de producto y retener talento

Es para jóvenes titulados en Formación Profesional y de grado en las familias relacionadas con el diseño de producto, con la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) como centro de referencia pero, también, contando con el Diseño de Calzado, ingenierías o arquitectura

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:40

Hasta cinco jóvenes riojanos, nacidos a partir de 1.995, podrán optar a unas becas que buscan potenciar el diseño de producto de las empresas riojanas y retener el talento, tal y como ha anunciado el gerente de la Agencia de Desarrollo Económico (ADER), Luis Pérez Echeguren.

En rueda de prensa, ha dado a conocer «un punto más en la estrategia del Gobierno de La Rioja para atraer, retener e impulsar el talento de La Rioja, de nuestros jóvenes titulados para poder generar valor en nuestras empresas».

Para la ADER, ha resaltado, «el diseño de producto es un elemento diferenciador y una herramienta de competitividad vital para las empresas riojanas en este momento de una competitividad globalizada».

Para ello, se buscan cinco jóvenes titulados en Formación Profesional y de grado en las familias relacionadas con el diseño de producto, con la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) como centro de referencia pero, también, contando con el Diseño de Calzado, ingenierías o arquitectura.

Los jóvenes deben llevan empadronados en La Rioja un mínimo de seis meses. En cuanto a las empresas, se ha abierto ya el plazo para la presentación de solicitudes, que expira el 14 de noviembre. El presupuesto total alcanza los 100.000 euros de forma que las empresas no tienen que financiar el contar con estos jóvenes.

«Para las empresas un apoyo gratuito, pagado por la Agencia de Desarrollo, con una dotación por beca de un poco más de 16.000 euros en función del salario mínimo interprofesional del año 2025», ha indicado.

Va a permitir a las empresas «de una manera sencilla y económicamente muy ventajosa insertar titulados con todos sus conocimientos teóricos y generar una mejora dentro de sus procesos productivos, incorporando las nuevas tendencias de diseño de productos».

