Cientos de calceatenses se manifiestan en contra de las agresiones sexuales Concentración, ayer, en la plaza de España de Santo Domingo de la Calzada. :: D.M.A. Los vecinos muestran su apoyo a la joven que presuntamente sufrió una violación esta semana DIEGO MARÍN ABEYTUA SANTO DOMINGO. Viernes, 17 agosto 2018, 23:39

Cientos de calceatenses se concentraron ayer al mediodía en la plaza de España acudiendo a la cita del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. El motivo era mostrar un rechazo multitudinario a todo tipo de violencia, y especialmente las agresiones sexuales sobre la mujer, y mostrar el apoyo de los vecinos a la víctima de la presunta violación sucedida esta semana en el municipio. El alcalde, Agustín García Metola, fue quien leyó un manifiesto acompañado de la consejera Begoña Martínez Arregui en representación del Gobierno de La Rioja, la concejal Susana Gómez y el jefe accidental de la Policía Local, Enrique Altuzarra.

García Metola describió este tipo de hechos como «incalificables», merecedores de que los «reprobemos públicamente», expresando el «más absoluto rechazo». «Queremos decir bien alto que ellas son las víctimas, no las responsables», añadió el alcalde, lanzando, además, el mensaje de que todos debemos «intentar erradicar de nuestras familias, calles, plazas... todo tipo de conductas violentas en general y contra la mujer en particular». Acto seguido, se guardó un minuto de silencio «como expresión de nuestro más absoluto rechazo ante cualquier manifestación de violencia, en este caso, hacia la mujer» y la concentración finalizó entre aplausos de los presentes.

«Serenidad y confianza»

A continuación, y en declaraciones a Diario LA RIOJA, García Metola explicó, satisfecho con el éxito de la convocatoria, que «la respuesta de la gente de Santo Domingo tanto en este caso como en causas similares siempre es muy amplia y muy contenida». No obstante, esto no evitó que entre la sociedad calceatense permanezca una sensación de malestar. «La gente me ha mostrado su indignación, especialmente por la situación del presunto agresor [en libertad tras ser identificado y prestar declaración, aunque con una orden de alejamiento sobre la víctima, una menor de 17 años]. Es algo que a nosotros se nos escapa, siembra el desasosiego, pero hay que asumirlo, pedir serenidad y confianza en las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo y la Justicia, también el suyo», advirtió García Metola.

Junto a él, la Susana Gómez, edil de Cultura, Educación y Festejos, manifestó que lo ocurrido es «un acto totalmente lamentable, es de gran importancia que la sociedad se conciencie de la gravedad de este tipo de acciones y la necesidad de castigarlas con una mayor dureza». Además, Gómez subrayó «la gran importancia que tienen los ciudadanos a la hora de respaldar y apoyar a cualquier víctima de este tipo de abusos».

Por otra parte, Begoña Martínez Arregui, consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, declaró que «cualquier acto de violencia contra la mujer merece que la ciudadanía sepa que el Gobierno de La Rioja está con las víctimas, y más aún en este caso con una menor implicada, que requiere todo el apoyo de las administraciones, tanto la local como la autonómica». No obstante, hay tranquilizar a la población puesto que este no deja de ser un «hecho puntual» pero, «mientras haya una mujer víctima de violencia, todos los mecanismos deben activarse y ponerse en marcha, aunque cada vez somos más conscientes de que no se puede permitir ningún acto de este tipo».

Por último, y por parte de la Policía Local, Enrique Altuzarra explicó que «este hecho ha sido puntual, afortunadamente no es habitual». Aunque las instrucciones las realiza Guardia Civil, también presente ayer, como Protección Civil, la Policía Local colabora «en la medida de lo posible», sobre todo, «protegiendo a la presunta víctima». «La población debe estar tranquila porque estamos pendientes en todo momento», advirtió Altuzarra.