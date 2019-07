Chueca: «No por cambiar la regla se resuelve el problema» Ricardo Chueca (d) / Antonio Díaz Uriel El catedrático de la UR explica las diferencias entre los sistemas de investidura y apunta que ninguno elimina «la capacidad de bloqueo» LUIS J. RUIZ Logroño Viernes, 26 julio 2019, 07:29

A la hora de analizar el sistema de investidura regulado en el Estatuto de La Rioja, Ricardo Chueca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Rioja, se remonta al nacimiento del parlamentarismo «racionalizado» de los años 30 del siglo pasado, que pretendió acabar con la costumbre de que toda derrota parlamentaria de un gobierno significara su caída. «Se persiguió así fijar reglas y procedimientos en las constituciones para dotarles de cierta estabilidad institucional». «Institucional», insiste, que no política. Es decir, no se garantizaban el apoyo político sino que se trataba de evitar su caída. «Un gobierno cae cuando pierde, en nuestro caso, una cuestión de confianza o triunfa una moción de censura. Mientras tanto mantiene la posición institucional y política de la investidura». El precio de esta técnica de obtención de estabilidad «es la potencial existencia de gobiernos políticamente moribundos e incapaces de desarrollar sus políticas».

Con ese punto de partida, abunda Chueca, es esta «ingeniería constitucional» la que permite articular diferentes procedimientos que «dificulten o favorezcan la estabilidad. Todos hemos conocido gobiernos con estabilidad institucional pero sin posibilidad de gobernar», señala en referencia al alumbrado tras la moción de censura de Pedro Sánchez. «Un mecanismo que busca evitar una nueva convocatoria de elecciones logra eso, evitar la convocatoria de las elecciones», pero no asegura la capacidad política del Ejecutivo. «El fracaso de la Cámara [su incapacidad de acción política] se mantiene igual», completa.

Con ese telón de fondo, sobre los procedimientos de investidura, apunta que «las comparaciones hechas con otras regiones son desafortunadas en algunos casos», toda vez que se cotejan sistemas diferentes de elección del titular del Ejecutivo. «El procedimiento de investidura es muy específico. Parte del presidente de la Cámara en el caso de las comunidades autónomas, quien propone a un candidato que posteriormente es o no investido. Se ha comparado con el del gobierno vasco. Allí no hay investidura, es un sistema de elección al que pueden concurrir varios candidatos y en el que es elegido el primero en votos. Eso no es una investidura. Es un mecanismo de ingeniería parlamentaria del que puede salir un presidente, sí, pero no asegura apoyos políticos».

El caso de La Rioja es especial y la causa habría que buscarla no tanto en el sistema de investidura, que está funcionando con corrección, «como en lo que llamaríamos, 'percance'. Una coalición electoral se ha roto. La candidata no ha sido investida y será el presidente del Parlamento quien, tras escuchar a los grupos, y solo si infiere que es posible o verosímil una mayoría, proponga un candidato», explica Chueca.

Pero, ¿es mejor un sistema de 'ingeniería institucional' que evite el bloqueo político? Chueca es claro: «Si cambias las reglas del juego, cambian las estrategias y las tácticas de los actores políticos. Si las reglas van a proporcionar necesariamente un presidente, la capacidad de bloqueo no se neutraliza sino que se desplaza fuera de la política, entendida aquí como expresión del conjunto de los ciudadanos. No por cambiar la regla resuelves el problema: la confrontación se desplaza a otro terreno», sostiene Chueca, que recuerda que si el investido «no tiene mayoría política» encabezará un gobierno «políticamente muerto y extremadamente débil».

«La ingeniería constitucional tiene su lógica, pero también un precio. Todos sabemos que los votos del día de la investidura valen menos con el presidente investido ya que, pudiendo serlo por mayoría simple, ese parlamento sólo podrá removerlo por mayoría absoluta. No hay un sistema mejor ni peor en abstracto», concreta Chueca, que cree que estas reglas «no pueden cambiarse ante un reducido número de casos difíciles. Máxime en un entorno de fragmentación del sistema de partidos que camina, probablemente, hacia un nuevo formato», completa el catedrático de la UR.