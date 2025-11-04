LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un hombre, a orillas del río Iregua, observa la zona donde se encontraba la derruida presa de la piscifactoría de Torrecilla en Cameros Miguel Peche

La CHE restaura el curso del río Iregua a su paso por Torrecilla de Cameros

La presa de la piscifactoría abandonada desde hace 15 años ha sido demolida tras las demandas de las asociaciones Ríos con Vida y Amigos de la Tierra

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:31

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha demolido el azud de la piscifactoría abandonada de Torrecilla en Cameros. Las asociaciones Amigos de la Tierra ... y Ríos con Vida habían solicitado desde 2012 la restauración del curso fluvial del Iregua mediante la eliminación de las infraestructuras que ocupan el dominio público hidráulico. Aunque la responsabilidad era de la empresa Piscifactorías del Iregua, ha sido la CHE la que ha promovido la demolición de forma subsidiaria y adjudicó la obra por 68.697,34 euros (IVA incluido) a Euroservicios y Obras Forestales, que finalizó la intervención el pasado octubre.

