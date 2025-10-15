LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista, a pie de la carretera LR-250, de la presa de Terroba, en una imagen del año pasado. Justo Rodríguez

La CHE invierte otros 615.561 euros más en reactivar la presa de Terroba

El proceso de llenado se suspendió en el 2021 por «carencias y deficiencias» y ahora se licita el nuevo seguimiento de la puesta en carga y otras obras

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:24



La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha licitado el seguimiento de la puesta en carga de la presa de Terroba por una base ... de 272.069 euros (IVA incluido) anuales y un plazo estimado de dos años. Hasta el momento la infraestructura se encontraba en suspensión de la fase de llenado, necesaria antes de su activación, debido a «los problemas detectados en el funcionamiento del desagüe de fondo». Para revitalizar la presa, a finales de 2020 se encargó un estudio hidráulico y un proyecto de acondicionamiento, iniciándose en enero de 2024 unas obras que están a punto de finalizar.

