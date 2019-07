César Vea: «El secretario de Estado de Medio Ambiente me ha dado su palabra de que no nos vamos a quedar en la calle» César Vea, el día de su 13ª día de huelga El actor riojano arruinado por invertir en renovables estudia demandar al Gobierno de La Rioja por un error administrativo en su huerto solar del Villar de Arnedo J. SAINZ Logroño Martes, 30 julio 2019, 12:57

«Dile a tu hermano que puede dormir tranquilo«, ha sido la respuesta de Hugo Morán a César Vea. Según el actor riojano, cuya familia está al borde del embargo por una inversión ruinosa en energía fotovoltaica, el secretario de Estado de Medio Ambiente le ha dado su palabra: «No os vamos a dejar en la calle».

Tras permanecer trece días en huelga de hambre frente a la sede del PSOE en Madrid, Vea ha conseguido reunirse este lunes con el representante del Ministerio de Transición Ecológica y ha obtenido de él un compromiso, al menos personal, para hallar una solución. «Yo me fío de su palabra», ha declarado a este diario el actor, que se encuentra ya recuperándose del ayuno y en buen estado de salud.

Por otro lado, Vea estudia la posibilidad de interporner sendas demandas contra el Gobierno de La Rioja y contra la empresa que instaló su planta solar en el Villar de Arnedo por el presunto error administrativo que, según su versión, está en el origen de su comprometida situación actual. «No sé si estoy en plazo de denunciar y preferiría no tener que hacerlo, pero quizás la solución pase por ahí», ha dicho.

Vea también quiere reunirse con Concha Andreu, aspirante socialista a la Presidencia del Gobierno regional, para pedirle «que se posicione al respecto».

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente «reafirma» en un escrito el compromiso del Gobierno central con «el conjunto de damnificados por los cambios regulatorios aplicados en el ámbito de las energías renovables«, así como su intención de »proporcionar alternativas a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio que cambió sin previo aviso«.

Fue el propio Morán, al que Vea ya había entrevistado anteriormente para un documental sobre el fraude de las renovables, quien le llamó el pasado sábado para concertar un encuentro a cambio de que pusiera fin a su ayuno. Ese mismo día Vea fue atendido en un centro médico tras sufrir un mareo y dio por concluida la huelga a la espera de la reunión.

Finalmente Morán y Vea se han visto este lunes en Madrid, aunque no en una sede oficial ni con Cristina Narbona, presidenta del PSOE, como se había informado inicialmente. En todo caso y por el momento, el riojano da por bueno el compromiso personal expresado por el secretario de Estado: «Tengo muy buenas sensaciones después de haber hablado con él -señala-. Creo que es un buen tipo, de los que se preocupan realmente por solucionar los problemas de la gente. En mi caso, reconoce que se trata de una anomalía administrativa y que el castigo al que se expone mi familia es desproporcionado«.

Como se recordará, el caso es excepcional entre los 62.000 pequeños inversores en energía solar afectados por el cambio de legislación aplicado con retroactividad por el Gobierno Zapatero en 2011: mientras la mayoría tienen recortadas entre un 30 y un 50 por ciento las primas que firmaron tres años atrás, la familia Vea está expulsada de dicho sistema de ayudas por una cuestión burocrática.

«El error -según explica- consiste en que el Gobierno de La Rioja certificó nuestra planta, pero tres años después, cuando ya estaba a pleno rendimiento, el Ministerio dijo que esa certificación no era correcta por una cuestión técnica. No lo revisaron en tiempo real y ya no se podía subsanar«.

En consecuencia, la familia Vea, que invirtió un millón de euros en aquel huerto solar, se enfrenta ahora a una deuda imposible de liquidar y a la amenaza de embargo de sus bienes: la propia finca donde levantaron las torretas fotovoltaicas, la casa familiar, sus nónimas...

«El castigo es desproporcionado -insiste el afectado-. Nos tenían que haber tratado igual que al resto de inversores. Es como si me metiesen veinte años de cárcel por robar una cocacola».

La inminente subasta de dicha finca ordenada por Hacienda fue lo que llevó a César Vea a la huelga de hambre. Después de haber conseguido hablar con el secretario de Estado, confía en que el Gobierno paralice el proceso.

Durante trece días, del lunes 15 de julio al sábado 27, el actor riojano ha permanecido en Ferraz, en un banco en la calle a las puertas del PSOE, concitando la atención mediática y numerosos apoyos, especialmente de compañeros de profesión, pero ninguna respuesta política hasta la llamada de Morán. Aunque su encuentro no ha sido estrictamente oficial, a César le basta para volver a ver la luz al final del túnel. «Una luz fotovoltaica», apostilla con un humor recobrado después de tantos días de angustia.