CEPAS UBÉRRIMAS

Nos aproximamos a la cosecha 2018. Si la precedente vino marcada y condicionada por unas enormes heladas primaverales, esta lo es por la sucesión de tormentas que, a veces con piedra, han propiciado una inestabilidad fúngica cuyo precio va a ser llegar a la bodega habiendo recibido una importante presión preventiva ante mildew.

Y al paso de doce grados nocturnos, va a ser complicado lograr maduración perfecta con tal carga de uva.

Sigue pesando en el ámbito riojano el atavismo bíblico de racimos enormes, pues se muestran sin pudor, cepas con carga de uva desmesurada, lo cual, para los antiguos hebreos, era indicio de las bendiciones de la Tierra Prometida pero hoy, bajo los criterios científicos de calidad de vino, no es admisible.

Hemos recurrido a observar periódicamente las uvas y hacer determinaciones elementales para después aprovechar los restos de bayas, mostos y hollejos, reuniéndolos en un tarro y observar evolución a días.

Así, hemos cogido uvas el 16 de agosto cuando su grado era de 5,3º y, sin completar envero. A las 24 horas olía levemente a actato de etilo, no fermentaba y el mosto era marrón. Significa que no hay Saccharomyces todavía y sí Hanseniasporas. Y existe actividad oxidásica fuerte (esto mismo ocurre con la ciruela). Pero estas uvas no han manifestado mohos.

Por lo tanto, por ahora:

- Hay uva abundante.

- No se ha completado envero.

- No hay Saccharomyces.

- El mildew parece retenido.

- Y los mostos de tempranillo pardean muy pronto al aire.

Estas condiciones son fundamentalmente consecuencia de retraso madurativo. Al paso de días volveremos a realizar estos controles.

La ausencia de levaduras Saccharomyces no es un buen dato en los últimos veinte años, a este nivel madurativo, tan solo ocurrió en el 2005.

Si los enólogos quieren comprobar este proceso espontáneo deben aprovechar mosto y bayas de diversas determinaciones menos los de la acidez total.