«En todos los centros hay acoso escolar», dice Beatriz Burgos, presidenta de Acae Rioja
En La Rioja, rige en las aulas un nuevo protocolo contra el 'bullying' y con él se han detectado 8 casos este año
Logroño
Jueves, 2 mayo 2019

Acae Rioja es «una reciente asociación contra el acoso escolar» con sede en Logroño. En ella, hay «un nutrido grupo de profesionales de diferentes sectores volcados en la tarea de tratar de ofrecer una ayuda a todos aquellos niños y jóvenes con problemas en las aulas, problema por otra parte mucho más común y traumático de lo que la gente cree». Así se presenta la organización en su página web. Este jueves es el Día contra el acoso escolar y TVR ha hablado con Beatriz Burgos, presidenta de esta organización.

«El niño no te va a explicar lo que le pasa, pero tú lo vas a notar, vas a saber que tu hijo no está bien. No quieren ir al colegio, les duele la barriga, la cabeza...», explica Burgos sobre cómo muestran los niños que están sufriendo acoso escolar.

«Nos hemos encontrado con niños de 6º de Primaria que llevan sufriendo el acoso desde Infantil. Hay que buscar los rincones en los que se quedan estos niños en el patio, los baños...». Cree que hay que cuidar estos espacios que están lejos de la mirada del profesor, están ahí estos espacios y son muy peligrosos para ellos. «Los padres vienen desbordados, no saben qué hacer», indica y asegura: «Se quiere decir que mi centro es precioso, perfecto...pero no es así, en todos los centros lo hay».

En La Rioja, desde hace más de un año, rige en las aulas un nuevo protocolo contra el 'bullying' y ha servido para detectar 8 casos este curso

Puedes ver el vídeo completo aquí