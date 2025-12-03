El Centro Asesor de la Mujer ha atendido este año 284 casos, 170 lo han sido por violencia de género El órgano de participación ha analizado la ejecución de los programas yservicios en materia de Mujer

El Consejo Sectorial de la Mujer destacó este miércoles los recursos del Gobierno regional para impulsar la igualdad y hacer frente a la violencia de género en 2025. Este órgano de participación analizó la ejecución de los programas y servicios en materia de mujer e incidió en la ampliación de apoyos, la mejora de la atención especializada y el impulso a la colaboración con entidades sociales y municipios.

Entre los datos presentados, destaca la actividad del Centro Asesor de la Mujer (CAM), servicio social especializado que ofrece atención integral a través de intervención social, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico. Hasta el 1 de diciembre de 2025, el CAM ha atendido a 284 mujeres, de las cuales 170 lo han sido por violencia de género.

El perfil mayoritario corresponde a mujeres de entre 30 y 64 años (casi ocho de cada diez usuarias), con una distribución equilibrada entre nacionalidad española (53%) y otras nacionalidades (47%). Por territorios, la mayoría procede de Logroño (62%), seguida de Rioja Centro (21%), Rioja Alta (11%) y Rioja Baja (6%).

En materia jurídica, el CAM ha gestionado 445 consultas a través del convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ilustre Colegio de la Abogacía de La Rioja. La mayoría se han centrado en Derecho de familia (224), seguidas de asuntos penales (65), asistencia jurídica gratuita (64) y cuestiones laborales (29), además de consultas relacionadas con protección de menores, extranjería, conciliación e igualdad.

La reunión, presidida por la directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, contó con la participación de la subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, miembros del CAM, representantes de entidades sociales, miembros del movimiento asociativo y otros agentes que forman parte de este órgano de consulta y participación en materia de igualdad.