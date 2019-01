«Estamos perdiendo el tren del desarrollo» Pedro Sánchez y José Ignacio Ceniceros, a las puertas de La Moncloa, en septiembre del año pasado. :: efe Los agentes sociales piden compromiso a los partidos políticos ante una nueva y «grave» discriminación R.G.LASTRA / A. GIL LOGROÑO. Miércoles, 16 enero 2019, 11:13

José Ignacio Ceniceros dio ayer un puñetazo en la mesa. El jefe del Ejecutivo regional no está dispuesto a zanjar con un pataleo mediático el «castigo a los riojanos» que en su opinión supone la ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2019 y utilizará todas las herramientas en su mano para defender ante el presidente Pedro Sánchez las demandas de la comunidad.

Así, en una breve pero rotunda intervención, anunció ayer la puesta en marcha de tres iniciativas. En primer lugar, Ceniceros avanzó que su Gabinete va a exigir al Gobierno de España la constitución, en el plazo de un mes, de la comisión bilateral prevista en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, que prevé compensaciones por los perjuicios que la comunidad sufre debido al 'efecto frontera' con el País Vasco y Navarra. «Si en este plazo no se convoca, la vamos a reclamar por vía judicial», advirtió el mandatario riojano, que anunció también que exigirá explicaciones a Sánchez sobre los «incumplimientos» de los acuerdos, entre otros la financiación de las obras del Sagasta, alcanzados tanto en la reunión de septiembre en La Moncloa como en los posteriores encuentros bilaterales de ambos ejecutivos.

Además, Ceniceros anticipó la inminente convocatoria del Consejo Riojano del Diálogo Social para analizar el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para el 2019. «Las prioridades del Gobierno de España han quedado claras y en ellas no está La Rioja», criticó el jefe del Ejecutivo riojano que recordó que «el señor Sánchez ha regado de millones al separatismo catalán para pagar el peaje de seguir en La Moncloa». «Los 38,5 millones de inversión son la cifra más baja en los últimos 23 años; unos Presupuestos nefastos para La Rioja y letales para la economía riojana», añadió, para recordar que «cada riojano recibirá 121 euros frente a los 260 de media de los ciudadanos españoles, menos de la mitad, cuando el año pasado estábamos por encima de los 200». Tras alertar de que «el daño no es únicamente para el 2019, porque las proyecciones presupuestarias a medio plazo provocarán que todas las grandes infraestructuras para La Rioja se vean relegadas en el tiempo y respecto a la planificación realizada por los gobiernos anteriores», el presidente no se olvidó de la andanada al PSOE riojano por su «cinismo al justificar lo injustificable».

«Sánchez ha regado de millones el separatismo» josé Ignacio Ceniceros | Jefe del Ejecutivo

Jaime García-Calzada | FER «Estamos perdiendo el tren del desarrollo»

Preocupado y decepcionado. Es el estado de ánimo del presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada, tras conocer las cifras del proyecto de Ley de Presupuestos en La Rioja: «Estamos perdiendo el tren del desarrollo, creándose además una grave desigualdad entre regiones». García-Calzada no duda en calificar los Presupuestos de «decepcionantes» para la región: «Un año más..., y llevamos muchos». «En lugar de aspirar a jugar en la Champions nos están condenando a hacerlo en tercera división», advierte. El líder de la patronal riojana lamenta la falta de partidas para infraestructuras y, más allá de las siglas políticas, expone una contundente reflexión: «Es inadmisible la falta de carácter que están mostrando los políticos que nos representan». En este sentido, tiene claro que, aunque «ahora los partidos se echan la culpa unos y otros, la realidad es que es de todos ellos, que no han sabido entender o transmitir las necesidades de esta región, con cada vez menos inversión y, cada vez también, más en otras».

Jesús Izquierdo | UGT «Es un nuevo caso de claro maltrato a esta región»

Tampoco convencen los Presupuestos, más allá de algunas medidas sociales generales para el conjunto del país, en el ámbito sindical riojano. Jesús Izquierdo, secretario general de UGT, señala que «estamos ante un nuevo caso de claro 'maltrato' por parte del Estado a esta región». Izquierdo considera que «somos una comunidad de segunda y queda claro que no influye si es el PP o el PSOE o el que gobierna: simplemente no se tienen en cuenta nuestras necesidades». Izquierdo recuerda que «hay un acuerdo de infraestructuras con los agentes sociales, ratificado al menos en parte por el Parlamento, y todos los partidos deberían impulsarlo para ir con una única voz, pero contundente, a Madrid sobre las necesidades de La Rioja». «Desde luego -continúa-, es el llamamiento que hacemos desde nuestro sindicato».

Jorge Ruano «Gobierne quien gobierne, de nuevo graves carencias»

El líder de CCOO, Jorge Ruano, celebra la «recuperación parcial de parte de los derechos de los trabajadores» en varias de las medidas sociales y fiscales del proyecto de Presupuestos de Pedro Sánchez, pero también cuestiona, como el resto, la inversión en la Comunidad riojana: «De nuevo, carencias muy graves para nuestras infraestructuras». Ruano recuerda en este sentido también el pacto del Ejecutivo de Ceniceros con los agentes sociales y la necesidad de que, gobierne quien gobierne, se lleve a Madrid como una exigencia: «Así lo hacen otras comunidades autónomas y, visto lo visto, con bastante más éxito que nosotros». «El Gobierno riojano -continúa- ha sido incapaz de sacar adelante este compromiso con el resto de partidos y es necesario un acuerdo sin fisuras de este tipo por la sociedad riojana».

Javier Martínez | USO «Es una discriminación desproporcionada»

El secretario general de USO, Javier Martínez, denuncia también la «discriminación desproporcionada que sufre La Rioja respecto a otras regiones» con el proyecto de Presupuestos. En este sentido, cuestiona que por «intereses políticos y por los aforamientos» salgan beneficiadas determinadas comunidades autónomas, lo que en la práctica «es un desprecio grave para nuestra región porque no hay un reparto equitativo de los recursos». Martínez ve positivo el aumento del SMI, aunque tampoco es suficiente: «Los Presupuestos pasan de largo por la reforma fiscal, tampoco acometen un plan de empleo de calidad de la industria ni garantizan las pensiones».