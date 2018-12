Ceniceros esquiva el rechazo a las Cuentas proponiendo la gratuidad hasta 3 años por ley Ceniceros, ayer antes de iniciar su comparecencia ante la prensa. :: justo rodríguez El Gobierno traslada al Parlamento un proyecto urgente que prevé también la tarifa 0 a autónomos e insta a la oposición a 'retratarse' TERI SÁENZ LOGROÑO. Jueves, 27 diciembre 2018, 22:07

La partida que Gobierno y oposición han venido jugando en los últimos meses con la aprobación de los Presupuestos de La Rioja para el 2019 como triunfo en vilo sigue en juego. Cuando la decisión de suspender la tramitación ante la falta de apoyos y prorrogar así las Cuentas actuales parecía anunciar el punto y final, José Ignacio Ceniceros lanzó ayer un órdago postrero: tramitar por vía de urgencia en el Parlamento un proyecto de ley con cuatro de las medidas más destacadas del texto que preveía su texto. La propuesta incluye la implantación de la gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años, así como el establecimiento de la tarifa cero para autónomos, una rebaja de 0,5 puntos en el tipo del IRPF para los contribuyentes con rentas más bajas (hasta 12.500 euros) y un aumento de las deducciones por hijo nacido o adoptado (600 por el primero, 750 si se trata del segundo y 900 en el caso de un tercero).

El presidente del Ejecutivo justificó el paso dado en un afán de superar el «bloqueo» al que ha abocado la actual coyuntura, aunque en el fondo la estrategia ofrece otra lectura: el traspaso a la oposición de la responsabilidad de respaldar (o no) con su voto en el hemiciclo algunas de las iniciativas más tangibles que, como recordó Ceniceros, también están contempladas en la agenda de otras formaciones. «Nos hubiera gustado disponer de un Presupuesto actualizado y complementarlo en la fase de enmiendas parciales por el bien de los riojanos, pero ahora estamos obligados a seguir ahondando en el camino que ha permitido a La Rioja en los últimos tres años avanzar en derechos, crecimiento, rebaja de impuestos, creación de empleo y políticas sociales», agregó en la confianza de que el paquete de medidas pueda ejecutarse a principios del próximo año. Para ello, el propósito es que la Mesa apruebe la vía de urgencia y la Cámara se habilite también en enero para celebrar un pleno extraordinario con la aprobación del proyecto de ley como punto único. «Ahí se comprobará si es cierto que todos estamos a la altura del interés general y somos capaces de desbloquear la situación», reflexionó para añadir: «El Parlamento tiene ahora la palabra».

LAS CUATRO MEDIDAS DEL PROYECTO DE LEY 1Implantación de la gratuidad de la Educación hasta 3 años de edad en el sistema riojano de enseñanza Se prevé una partida para su ejecución de en torno a 3,5 millones de euros. 2 Aplicación de la tarifa 'cero' para los trabajadores autónomos de la comunidad. En función del número de beneficiarios, la medida contará con una financiación inicial de 1,4 millones de euros. 3 Rebaja de 0,5 puntos en el tipo del IRPF correspondiente a los contribuyentes del tramo más bajo e ingresos (hasta 12.500 euros). 4 Aumento de las deducciones por hijo nacido o adoptado a razón de 600 euros por el primero, 750 por el siguiente y 900 por el tercero.

«Parálisis» parlamentaria

El anuncio de Ceniceros, lanzado después de las sendas ruedas de prensa convocadas por Podemos, PSOE y Cs para censurar la prórroga y que no tuvieron por tanto capacidad de réplica pública, avanza en el mensaje lanzado un día antes por el consejero de Hacienda al ser interrogado por las opciones de materializar las iniciativas contempladas en la previsión de Presupuestos del 2019. «Ahora se complican en extremo, pero no renunciamos a ejecutarlos», respondió a la prensa Alfonso Domínguez en el primer acto de la vía que ayer desveló su jefe de filas: promover las medidas más ambiciosas a través de un proyecto de ley. Una fórmula que implica al resto de la Cámara regional para lograr la mayoría necesaria y que ejerce, aunque con un procedimiento más prolongado, a modo de un decreto ley que el Estatuto de Autonomía pendiente de reformar todavía no contempla. Ceniceros insistió en este sentido en el afán de «rescatar» a la comunidad de la «parálisis parlamentaria» que a su entender opera ahora mismo en el hemiciclo y que ha llevado a «retener» normas de calado. Entre ellas, la modificación de la normativa de la ADER para la captación de proyectos estratégicos, la Ley de Participación Ciudadana o la Ley del Menor.

También en línea con el argumentario de su consejero de Hacienda, el jefe del Ejecutivo apostó por que la prórroga del actual Presupuesto no altere de manera sustancial el día a día del funcionamiento de la comunidad. «Los riojanos no deben verse perjudicados por coyunturas electorales ni decisiones del Gobierno central», sostuvo al tiempo que garantizó que la continuidad de las Cuentas no hará mella en los proyectos ya en marcha. «La prórroga salvaguarda los servicios públicos y las actividades ya consolidadas porque nuestra obligación es asegurar los compromisos adquiridos y atender las demandas de la ciudadanía», indicó sin ocultar su preferencia por haber contado con un Presupuesto renovado como así ha sucedido en los últimos tres años gracias al apoyo del Grupo Ciudadanos. «Así ha ido bien a los riojanos y la comunidad ha seguido avanzando», dijo.

Ceniceros rehuyó cualquier relación entre la pérdida del apoyo parlamentario y la erosión de su papel hasta ahora como aglutinador de la estabilidad con sus opciones de encabezar la lista del PP en las elecciones de mayo. «No tiene nada que ver una cosa con otra, así que no mezclen churras con merinas», zanjó a preguntas de los medios.