Ceniceros conduce al PP riojano hacia Casado Ceniceros, rodeado ayer por buena parte de la cúpula dirigente del PP, como Gutiérrez, Sáenz (tapada), González, Bretón, Martín, Bengoa, Cuevas, Escobar, López Araquistáin y Garrido, en la sede de su partido. :: díaz uriel El líder de los populares se aparta del voto de la mayoría de sus bases y anuncia su respaldo al candidato derrotado en La Rioja ante Santamaría JORGE ALACID* Martes, 24 julio 2018, 23:33

logroño. La endemoniada encrucijada en que habita el PP condujo ayer a su líder riojano a un océano de contradicciones. Luego de proclamar su neutralidad durante el proceso de primarias, José Ignacio Ceniceros se desdijo ayer de su primera intención y confirmó su apoyo a Pablo Casado con una frase que hubiera firmado Mariano Rajoy: «Llega un momento en que a alguien tenemos que votar». Más paradojas. Aunque las bases de La Rioja votaron en la primera ronda a favor de Soraya Sáenz de Santamaría, la dirección del partido, que había hecho santo y seña de su conexión con el afiliado de a pie desde el congreso de Riojafórum, decidió saltarse esa norma y respaldar públicamente al candidato recién derrotado por la afiliación. Y otro contrasentido: el mismo Ceniceros muy crítico con ciertos dirigentes (a quienes evitó identificar) «que han estado incidiendo en el sentido del voto» durante las primarias no reparó en que esa misma crítica se puede volver ahora en su contra, habida cuenta la solemnidad con que rodeó su pronunciamiento en favor de Casado (rodeado de su cúpula) y de que admitió ante los periodistas que había estado hablando con otros compromisarios para que alinearan su voto con el de la dirección.

De lo cual por cierto alardeó durante una comparecencia que venía a sancionar la información adelantada ya el pasado lunes por Diario LA RIOJA. Consecuencia de lo forzado de una tesitura extraña para un partido habituado al presidencialismo, la rueda de prensa que protagonizó Ceniceros reflejó hasta qué punto la dirección del PP se resigna a elegir entre dos males menores. Como por compromiso, arrastrando lo pies, el líder del PP riojano elogió algunos atributos que a su juicio distinguen a Casado pero ni su lenguaje verbal ni el gestual denotaban un entusiasmo excesivo. Parecía seguir añorando los días en que Feijoo aún representaba el grial al que tanto él como su equipo aspiraban, lamentando para sus adentros que el presidente gallego decidiera retirarse de la carrera sucesoria, porque le hubiera evitado semejante trance: tomar el micrófono en la sede de su partido para defender que su candidato es Casado. Quien por cierto agradeció en una red social el detalle de Ceniceros.

Ambos apelaron en sus mensajes a una misma idea fuerza: su intención de que el proyecto que enfrenta al de Santamaría se imponga en el congreso extraordinario y sirva para unir un partido cada día más descosido. Un proyecto «de futuro», como recalcó Ceniceros, en atención tal vez a los diez años de edad que separan a los dos candidatos. Integración y renovación fueron otros dos conceptos que, a juicio del presidente de los populares riojanos, caracterizarán la gestión de Casado si acaba haciéndose con el trono que dejó vacante Mariano Rajoy. Y no sólo la jefatura de Génova: para Ceniceros, su favorito lo es también en atención a que detecta en Casado la talla de un líder más capaz para el día en que haya que mirar hacia Moncloa.

Hasta tal punto lo piensa así el patrón del PP riojano que, a punto de concluir su comparecencia, evitó mencionar a la exvicepresidenta por su nombre. Sáenz de Santamaría se convirtió en boca de Ceniceros en «la otra candidata»: una manera de reflejar la distancia que le aleja de quien resultó ser la aspirante más votada por la afiliación. Fue entonces, a preguntas de los periodistas, cuando confirmó que había hablado en los últimos días con Casado. No quedó tan claro de sus respuestas si también había hecho lo mismo con Santamaría, como igualmente eludió despejar esa incógnita central, su arriesgada apuesta: por qué la dirección del partido se pronuncia a favor de un aspirante que salió vencido de las urnas riojanas. Se limitó a asegurar que respetaba la opción de aquellos compromisarios que votasen por la exvicepresidenta y garantizó que la cúpula del partido concedía libertad total a los delegados que no tienen puestas sus complacencias en Casado, pero acto seguido reiteró su predilección a favor del joven candidato y subrayó que esa opinión es compartida no sólo por quienes le acompañaban ayer en el estrado, sino por una mayoría del partido. ¿Cuán de amplia es esa mayoría, le inquirió una periodista? También eludió Ceniceros contestar en detalle: recordó que la mitad más uno de los votos ya representa una mayoría y aludió de paso a la menguada victoria de Santamaría sobre Casado en las urnas riojanas, donde sólo les separaron 14 papeletas.

Unas palabras que chocaban contra evidencias de índole superior. Una, de orden curioso: la dirección del partido ha acabado haciendo suyas las posiciones del primer dirigente en inclinarse hacia Casado: Javier Merino, que no es precisamente uno de sus incondicionales. Y otra más decisiva: que el PP sanciona con su apoyo a Casado eso que siempre denostó. El pacto entre perdedores.