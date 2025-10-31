LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Congreso del PR+, en una imagen de archivo. M.H.

El PR+ celebrará su congreso el 14 de diciembre en Logroño para elegir al nuevo líder

La convocatoria llega tras la renuncia del anterior presidente electo, Rubén Antoñanzas, que prosigue su carrera política como concejal

La Rioja

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:30

El Partido Riojano (PR+) celebrará el domingo 14 de diciembre, en Logroño, su decimoséptimo congreso en el que se elegirá al nuevo líder de la formación política. Esta convocatoria llega tras la renuncia, este pasado verano, del anterior presidente electo, Rubén Antoñanzas, que prosigue su carrera política como concejal en Logroño.

Posteriormente, la vicepresidenta primera del PR+, Rita Beltrán, que ejercía la dirección en funciones, también cedió el testigo a la vicepresidenta segunda, Montserrat Bañares, para continuar con su labor como concejala en Arnedo y estudiar su posible candidatura a la presidencia del partido. Esta decisión la adoptó «con la intención de garantizar que el proceso sea lo más transparente y limpio posible», según la formación política.

A partir de este sábado, y durante una semana, la afiliación al corriente de sus obligaciones con el PR+ puede presentar su candidatura para liderar esta formación, que suma ya 43 años de «trayectoria en defensa de La Rioja sin la injerencia de los intereses políticos estatales ni de otros territorios».

