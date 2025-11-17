LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La neuropsicóloga y profesora de UNIR Cecilia Otero, el pasado sábado en las II Jornadas de Rioja Dislexia. Miguel Peche

Cecilia Otero | Neuropsicóloga experta en dislexia

«El aprendizaje se ve afectado cuando falla una vía de entrada de información»

La especialista subraya cómo conocer mejor el cerebro ha ayudado a realizar intervenciones en la dislexia con mejores resultados

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:10

Comenta

La dislexia es un trastorno del aprendizaje, en este caso ligado a la lectura, ampliamente extendido, más de lo que realmente se conoce, que puede ... generar graves dificultades especialmente en la etapa escolar a aquellos niños que están empezando a fijar contenidos precisamente a través de aquello que les cuesta: leer. Cecilia Otero Dadín, psicóloga con máster en neuropsicología y profesora de UNIR, participó el sábado en las II Jornadas de Rioja Dislexia con una charla en la que desentrañó cómo funciona el cerebro y de qué manera este conocimiento puede ayudar a la hora de trabajar las dificultades de la dislexia.

