CATAS DE ACEITE DE OLIVA

Los estudios comparativos alimentarios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) son siempre controvertidos, y no lo ha sido menos el último sobre los aceites de oliva virgen extra (AOVE).

La gran mayoría de sus informes establecen rankings de marcas en función de lo que consideran mayor o menor calidad de producto. Sin entrar a valorar si sus métodos de análisis son o no los adecuados, la cuestión es que la calidad mayor o menor de los productos no es en ningún caso un problema de derechos del consumidor, siempre que no haya fraude. En el libre mercado el consumidor tiene una amplia batería de alimentos de muy diversa calidad, pero que cumplen los estándares establecidos por nuestras autoridades de seguridad alimentaria. Es el consumidor quien tiene que decidir lo que compra en función de muchos factores, como el precio, la información que le proporciona la etiqueta, la lícita publicidad, el origen, el boca a boca, etc.

Y aquí viene la duda, ¿una organización privada puede garantizar su absoluta asepsia e imparcialidad con estudios de comparación de marca, con todo el impacto que ello tiene en la cuenta de resultados de las empresas y en el propio mercado? Quizás sí, pero la duda está ahí.

Por otro lado, el caso del AOVE es singular, ya que la OCU ha informado sobre qué aceites comercializados como virgen extra no lo son, lo que sería un fraude y, por tanto, deberían cursar la correspondiente denuncia documentada a los organismos públicos e independientes que velan por nuestra seguridad alimentaria, como es la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA). Una vez investigado, es a la AICA a quién le compete adoptar medidas y hacer pública la información.

Pero además, de acuerdo con la normativa vigente, en el caso del AOVE lo que en último término define si es o no virgen extra, es una cata. Así es la norma actual y hay que respetarla, al margen de que sea muy necesario cambiarla. La cuestión es que con criterios subjetivos no analíticos, la garantía de los resultados no es plena. Cuesta creer que la OCU no lo sepa.