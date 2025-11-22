Las quince casas del millón de euros

Sergio Martínez Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Cuando uno bucea entre los anuncios de los portales inmobiliarios suele fijar varios criterios de búsqueda, entre los que ajusta el precio del inmueble, normalmente el mínimo posible con la esperanza de encontrar una de esas buenas oportunidades que ya están en peligro de extinción. Es raro invertir las preferencias y centrarse en la realidad contraria, la de los inmuebles más caros, aquellos aptas para pocos bolsillos. Y son quince, según estas plataformas, las casas que superan el millón de euros en el precio de venta, algunas históricas, otras de más reciente construcción, como las concentradas en el entorno de avenida de Madrid, entre Logroño y Lardero.

Tres millones es el precio de salida de la más costosa, con mucha diferencia, de toda la comunidad: la casa-palacio Pisón de Haro. Ubicada en la calle Hermanos Sánchez del Río, detrás del Ayuntamiento y junto a la Plaza de la Paz, es un edificio barroco del siglo XVII de tres plantas y 1.600 metros cuadrados. En los anuncios dejan claro que puede ser un inmueble a reformar como hotel o similar, con hasta una veintena de habitaciones, y catalogan como «excelente» su estado estructural.

También como alojamiento hotelero se presenta la finca El Cónsul, en La Portalada (Logroño), junto al puente de la A-12, un chalet de 400 metros cuadrados en una finca de grandes dimensiones que se vende por 1,75 millones, similar precio al de una «mansión de lujo» en Lardero. El siguiente en la lista, el cuarto inmueble más caro, está en Ortigosa de Cameros, un palacete de finales del siglo XIX en la entrada del municipio, en su parte alta, de cinco pisos y que se anuncia por 1,5 millones.

El entorno de Avenida de Madrid, entre Logroño y Lardero, concentra varias de la viviendas de lujo

Son, después, varios los chalets que aparecen en avenida de Madrid, en Logroño y Lardero, en entornos que en el cambio de siglo se urbanizaron en plena bonanza económica como lugares de alto poder adquisitivo, el que no les falta a esas viviendas a la venta por más de un millón de euros. Piscinas, jardines, lujosas habitaciones, baños con todo detalle, bodegas y merenderos... Una tentación, para quien pueda.

Más allá del ámbito de la capital, aparece una curiosa vivienda en el centro de Santo Domingo de la Calzada, un chalet adosado de 600 metros cuadrados «ideal para hotel con encanto», según anuncia la inmobiliaria. Una casa por 1,2 millones que puede visitarse en la calle Pinar.

