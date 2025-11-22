LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Nieve en El Rasillo. J.E.

Las afecciones en las carreteras riojanas por la nieve: un puerto cerrado y varios con cadenas

La DGT recomienda extremar la precaución al volante por la formación de posibles placas de hielo en algunos tramos

EFE

Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:24

Las nevadas de este viernes han provocado que se tenga que cerrar al tráfico del puerto del Alto de Vallasoro, entre la zona de Navalsanz y el cruce con la LR-283. En otros dos de la red secundaria de carreteras, como son San Sancho Leza (Laguna de Cameros) y La Rasa (Muro en Cameros) es obligatorio el uso de cadenas para poder circular por ellos.

La situación en el resto de puertos de la red secundaria y en el de Piqueras, que une Logroño y Soria por la N-111 es de «normalidad». A pesar de ello, la Guardia Civil de Tráfico recomienda extremar la precaución por posibles placas de hielo en algunos tramos.

La Demarcación de Carreteras del Estado y el Gobierno de La Rioja mantienen habilitados varios equipos de vialidad invernal en la región, todo con el objetivo de minimizar las consecuencias del frío y la nieve en los ejes viarios.

