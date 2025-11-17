La veterinaria Carmen Carreras y Due Passi Asociación Italo Española, Delantales de la Cocina Económica La entrega de estas distinciones tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en el comedor social de la entidad

Asistentes a una entrega de delantales solidarios de la Cocina Económica, en una imagen de archivo.

EFE Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:52

La Cocina Económica de Logroño ha acordado conceder su Delantales Solidarios de este año a Carmen Carreras, en la categoría de personas particulares; y a Due Passi Asociación Italo Española, en la de entidades. Estas distinciones se entregarán el próximo viernes 21 de noviembre en el comedor social de la citada entidad.

Sobre los galardonados

Due Passi Asociación Italo España se fundó en 2015 para divulgar la cultura italiana. Entre sus eventos figuran aquellos con fines benéficos y desde hace 10 años colabora con la Cocina Económica de Logroño.

La cooperación se produce en la época navideña, dado que, cada año, 'La bruja Befana' (Luciana Schiriavarelli), que es una bruja buena que lleva regalos a los niños italianos, también trae regalos y un calcetín lleno de caramelos a los menores alojados en la Cocina Económica. Esta asociación también organiza conciertos y alguno de ellos se ha realizado a beneficio de la citada entidad.

La Cocina Económica también ha destacado a la veterinaria Carmen Carreras, de 44 años, que colabora de forma asidua desde hace 15 años, a la que asesora en el correcto funcionamiento técnico del comedor social.

También ha impulsado la implementación del APPC de la Cocina Económica, necesario para un funcionamiento correcto y seguro en la manipulación y elaboración de los alimentos del comedor.

Carreras, de forma recurrente, realiza cursos gratuitos de manipulación de alimentos a los usuarios, gracias a los que han podido acceder a trabajos de hostelería y restauración numerosos usuarios.

Su vinculación con la Cocina Económica se generó de la mano de su padre Emilio Carreras, anterior presidente de la entidad, quien la involucró en la ayuda y el voluntariado. Sin embargo, ella, por ella misma, ha sabido atender y apoyar las necesidades de la entidad de forma autónoma. También ha sido técnico en la Denominación de Origen de Aceite de La Rioja, donde ha vinculado a determinadas empresas para realizar acciones en beneficio de la Cocina Económica.