«La carrera de montaña es justa»

Rosa Esperanza Sánchez | Juez y campeona de La Rioja de trail «En esta competición no valen amiguismos, lo que es sumamente gratificante», declara DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 18 septiembre 2019, 20:21

Rosa Esperanza Sánchez Ruiz-Tello fue la juez del caso del chalé de Pedro Sanz y es socia fundadora de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Quién diría que, bajo la toga, también es la campeona de La Rioja de Trail. Este año ha conquistado los dos campeonatos de la especialidad: el último, el trail de La Villa de Ocón, que organiza la empresa Nutrium, donde completó los 30 kilómetros con cerca de 2.000 metros de desnivel positivo en 4.35 horas.

«En la carrera judicial hacer buenas sentencias no sirve de nada si no haces 'pasillo' y tienes padrino, en cambio, la carrera de montaña es sumamente justa, si eres el más fuerte, estás en el podio, no valen amiguismos, lo que es sumamente gratificante», declara Rosa Esperanza. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, confirma que sí, que los jueces son humanos: «Corremos, vamos a la compra, tenemos hijos...». Nació en Aldea de Rey (Ciudad Real) hace 49 años, ha ejercido en Martorell, Bilbao («donde aprendí mucho de toxicología y problemas mentales»), Hospitalet de Llobregat, Torrejón de Ardoz, Logroño y Vitoria.

Vino a la capital riojana buscando un «volumen de trabajo más razonable y poder ir a trabajar andando». Aquí ha formado parte del Juzgado de lo Penal N.º 1 y del Tribunal Superior de Justicia, aunque desde hace casi un año trabaja en Vitoria, en el Juzgado de lo Contencioso. Durante la oposición, que aprobó en cinco años, fue disciplinada practicando natación y ya era aficionada a la montaña. Pero en el 'trail' se inició en La Rioja.

«Vine en el 2010 y como el agua de las piscinas de Las Gaunas estaba muy fría para mi gusto, empecé a correr. Me apunté a la carrera Salto de Aradón de Alcanadre, que entonces me pareció mucho, y gané batiendo el récord femenino de la prueba. Después me fui animando, subir al podio es muy agradecido», confiesa. Desde entonces se ha subido a podios regionales como el del Matutrail, Brieva, Ezcaray y Medrano y nacionales como el del Trail de los Castillos y el del Maratón de las Tucas.

«Trabajo mucho sentada y estoy en contacto con grandes problemas de las personas, así que jurídicamente quiero dar lo mejor, es una responsabilidad, y para que no te pase factura, para no estresarme, porque hay mucho trabajo (desorbitado), correr me sirve de válvula de escape. Tengo que correr porque, si no, me subo por las paredes», declara la juez, quien también admite que, en carrera (deportiva), «soy muy competitiva y a veces llego a meta más por la mente que por el físico». «Tengo mucha capacidad de resistencia, perseverancia, esfuerzo y resiliencia, lo que me da mucha fortaleza mental en carrera», apunta Sánchez.