Acepta tres años de cárcel por traficar con heroína desde su casa de Logroño La Fiscalía ha rebajado de cinco a tres años la petición de pena por drogadicción y suspende su cumplimiento si la acusada sigue un curso de desintoxicación

Víctor Soto Logroño Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:18 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

La mujer de 27 años acusada de un delito de tráfico de drogas utilizando su casa de Logroño como punto de menudeo ha aceptado este lunes una pena de tres años de cárcel y el pago de una multa de 740 euros. La Fiscalía, que en principio solicitaba cinco años de prisión, ha rebajado la solicitud a causa de la drogadicción de esta.

Además, se ha decretado que la pena quede suspendida durante cinco año siempre y cuando la acusada acredita que se está sometiendo a un tratamiento de desintoxicación.

El acuerdo se ha desarrollado este lunes antes del juicio previsto en la Audiencia Provincial. Entre junio de 2021 y mayo de 2022 hasta en diez ocasiones los agentes del orden pillaron a adictos saliendo de la casa con pequeñas cantidades de heroína (había ventas de hasta diez euros), lo que desencadenó la operación contra el punto de venta.