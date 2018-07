«Hay caraduras que se empeñan en no pagar» Los «profesionales» de la morosidad en las comunidades de propietarios, una relevante minoría R. P. LOGROÑO. Domingo, 29 julio 2018, 18:48

«La mayor parte de los morosos de las comunidades son particulares que están pasando por apuros económicos y que realmente no pueden pagar», afirma el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de La Rioja, Constantino Pascual. «Pero -matiza- también hay una parte de morosos que son caraduras, que pueden pagar pero no quieren». Son los morosos «profesionales», particulares «que se empeñan» en no hacer frente a sus obligaciones con la comunidad de propietarios.

De toda la deuda por cuotas impagadas que acumulan las comunidades de propietarios de La Rioja, prácticamente el 20% corresponde a los bancos, y el 80% restante a propietarios particulares. De estos últimos, Constantino Pascual calcula que dos de cada diez son morosos «caraduras», a los que se tiene que presionar para que salden sus deudas. «Muchos de ellos liquidan en cuanto la comunidad presenta una demanda judicial contra ellos, pero los hay que aguantan sin pagar hasta que se dicta sentencia; eso sí, luego no solo tienen que pagar las cuotas atrasadas, sino también las costas del proceso», indica el presidente del COAF riojano.

En el extremo opuesto -explica- están «los vecinos de buena fe que realmente no pueden pagar las cuotas porque atraviesan serias dificultades económicas, y que se esfuerzan por ir abonando conforme tienen dinero disponible. Un mes dan 40 euros, otro 50..., intentan que la deuda no aumente y que se vaya reduciendo en la medida de lo posible», afirma Constantino Pascual. Tal y como indican las estadísticas del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, el presidente del COAF riojano afirma que, a la par de la recuperación económica, «ha ido mejorado la situación económica de muchos vecinos que atravesaron por problemas y que están regularizando su situación con su comunidad de propietarios».