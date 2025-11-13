LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Unos niños observan un lote de productos sin gluten Sonia Tercero

Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

El Partido Popular introducirá una enmienda para incorporar en los presupuestos una bonificación de 250 euros por persona

Pío García

Pío García

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:03

Después de cinco horas y media de debate presupuestario, el presidente Capellán se guardaba un anuncio en la manga para finalizar la sesión. Según apuntó al final de su intervención, el PP introducirá una enmienda en la Ley de Acompañamiento para conceder una bonificación fiscal de 250 euros por persona para los enfermos de celiaquía.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que hay más de 1.300 personas diagnosticadas en la comunidad autónoma, que deben hacer frente a un coste mucho más elevado en la cesta de la compra ya que solo pueden consumir productos sin gluten. Capellán ha recordado un titular del año 2020 en el periódico 'La Rioja' que rezaba: «Los celiacos demandan ayudas ante un gasto extra anual de 900 euros».

«Eso fue en el año 2020 -ha apostillado-, pero no hubo ni una ayuda ni una rebaja fiscal para ellos. Para esto sirve el presupuesto». Capellán ha avanzado esta medida mientras defendía su política tributaria: «Eso desmiente una vez más que las rebajas fiscales que propone el Grupo Popular no será para los más ricos, sino para todos. Atenderemos a lo más importanate. No creo que esas personas sean los superricos de La Rioja».

Ahora se abrirá el trámite para la presentación de enmiendas parciales y el PP propondrá incluir esta deducción. Su éxito está asegurado por la mayoría absoluta, aunque Capellán pidió a todos los grupos que se unieran a la iniciativa y la votaran a favor.

