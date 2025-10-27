LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aspecto que presentaba el embalse González Lacasa a principios del mes de octubre. J.E.

Los embalses riojanos se sitúan en el 34,7%

Los porcentajes de los pantanos oscilan entre el 50,6% de Pajares y el 21,1% de González Lacasa, pasando por el 32,4 de Mansilla y el 52,55 de Enciso

La Rioja

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:58

Comenta

Los embalses riojanos se encuentran al inicio de esta semana al 34,7% de su capacidad, frente al 35,9% de hace siete días, lo que supone un descenso de un poco más de un punto. Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los porcentajes oscilan entre el 50,6% de Pajares y el 21,1% de González Lacasa, pasando por el 32,4 de Mansilla y el 52,55 de Enciso.

Mansilla ha bajado 0,68 hm3 en la última semana y con respecto a hace un año, cuenta con 13,3 hm3 menos; Pajares ha bajado 0,86 hm3 en siete días y con respecto a hace un año, presenta 0,44 hm3 más; el González Lacasa, acumula 0,10 hm3 menos que la semana pasada y hace un año disponía de 6,1 hm3 menos.

