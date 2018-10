Cantabrana queda fuera de las primarias de Podemos y Carreño recoge el testigo Cantabrana y Carreño en una imagen de archivo. :: m. h. La formación 'morada' excluye definitivamente al portavoz parlamentario y a Ana Carmen Sainz y será la diputada nacional quien lidere la alternativa a Francisco Javier Garrido J. C. LOGROÑO. Jueves, 25 octubre 2018, 00:49

El proceso de primarias de Podemos para elaborar su lista al Parlamento de La Rioja en las elecciones del 2019 sigue su curso envuelto en una cada vez mayor polémica. Germán Cantabrana, portavoz parlamentario que con la candidatura 'Ganar La Rioja' optaba a ello, ha sido definitivamente excluido de la carrera junto a su compañera de bancada Ana Carmen Sainz.

Ayer, quedaba oficialmente abierto el plazo de concesión de avales hasta el próximo 30 de octubre, y entre los precandidatos no figuraban ni Cantabrana ni Sainz, cuyos recursos han sido desestimados, sus reclamaciones no han sido admitidas y, por tanto, no podrán presentarse a un proceso que parece complicarse por momentos.

Ya desde la dirección del partido se habían confirmado de una u otra manera, primero, sus problemas con las donaciones, y después, sus incumplimientos de la carta de derechos y deberes, y así lo explicaba el secretario general de Podemos La Rioja, Francisco Javier 'Kiko' Garrido, a través de las redes sociales. «Ellos ya sabían que no podían participar en las primarias pero trataron de hacerlo igualmente sólo para poder decir que yo no les dejaba presentarse y así perjudicar mi imagen», dejaba escrito.

Y todo ello después de que tanto por parte de Cantabrana como de Sainz se le acusase directamente a él de una 'purga' pura y dura a fin de tener despejado el camino para convertirse en candidato.

Que Cantabrana y Sainz no puedan presentarse, en cualquier caso, no supondrá que la lista denominada 'Ganar La Rioja' a la que representaban en las primarias se quede sin quien la lidere. Y es que la diputada nacional de Podemos por La Rioja, Sara Carreño, recogía el testigo y será quien haga visible tal opción como alternativa a la de 'kiko' Garrido.

«Doy este paso adelante asumiendo la responsabilidad de presentarme en un momento crítico para nuestra organización, aceptando la propuesta de mis compañeras y compañeros de encabezar la lista 'Ganar La Rioja' y garantizar así la existencia de una alternativa democrática que permita que las primarias tengan sentido», explicaba ayer la propia Carreño en un comunicado también a través de redes sociales.

«Por eso, junto con mi equipo, nos presentamos como una opción que tiene por objetivo afrontar los retos que La Rioja tiene por delante. Tenemos en las elecciones del 2019 el reto de presentar una alternativa de Gobierno que defienda las libertades públicas y derechos sociales, que abogue por la defensa de nuestro medio ambiente y que emprenda políticas en favor de la igualdad de oportunidades y en contra de todo tipo de discriminación», añadía quien entiende que «necesitamos poner todas nuestras fuerzas en mirar hacia afuera, acabar con los conflictos y trabajar para la ciudadanía».

«Nuestro equipo ha elegido solicitar el aval a las personas militantes porque creemos que en Podemos no debe haber votos cualificados, nadie debe tener más peso que otro inscrito o inscrita; ser cargo orgánico debe suponer una responsabilidad, pero nunca un privilegio», concluía el comunicado de Carreño con referencias veladas hacia otros candidatos 'morados'.