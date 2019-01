Más dudas que certezas en las cabeceras de comarca Pleno del Ayuntamiento de Calahorra. :: i. álvarez LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 13 enero 2019, 19:13

En el resto de La Rioja, las dudas superan aún a las certezas, a la espera de que los diferentes partidos decidan sus cabezas de lista para los municipios.

Calahorra

Elisa Garrido ya ha dado el paso, Portillo aún no

En Calahorra, informa Isabel Álvarez, los dos únicos candidatos que ya se han hecho oficiales son los del PSOE y el PR+. Por el PSOE repetirá Elisa Garrido y por el Partido Riojano se presentará David Gómez Garrido. El PP seguirá contando con Luis Martínez-Portillo, aunque oficialmente no se ha presentado como candidato. Ciudadanos e Izquierda Unida todavía no han decidido su aspirante. Como novedad, irrumpirá el partido Equidad de la A a la Z, con Antonio Jiménez a la cabeza. Por último, Vox anuncia que se presentará en Calahorra el día 19.

Arnedo

García volverá a presentarse

Los arnedanos ya conocen a dos de los candidatos a las elecciones municipales del 26 de mayo, indica Ernesto Pascual: por un lado, Javier García ya ha anunciado que aspira a revalidar la Alcaldía de la ciudad del calzado con el lema 'Arnedo optimista' encabezando la candidatura del PSOE; por otro lado, la asamblea de Izquierda Unida ha pedido a Miguel Pujada, quien ha aceptado, que encabece una lista abierta y ciudadana. Del resto de los partidos, Toño Eguizábal se ha mostrado a disposición del Partido Popular por si le consideran el candidato, Rita Beltrán también está encaminada a ser la cabeza de lista del Partido Riojano, mientras que Virginia Domínguez no da señales a la espera de valorar con su grupo quién será el nombre de Ciudadanos.

Haro

Rivado, única segura

En Haro, el PSOE volverá a apostar por la alcaldesa, Laura Rivado, como candidata para esta legislatura. En cuanto al PP, la formación que más concejales consiguió en el 2015 (7) y que ha liderado la oposición, se está a la espera de elegir la candidatura. El PR+ tampoco ha designado candidato, mientras que en las primarias de Podemos solo hay de momento una aspirante, Patricia Mateo. Un partido que podría sumarse a este complicado puzzle es Ciudadanos, cuyo coordinador es Pablo Esturo. En cuanto a Ganemos Haro, su concejal de Obras Públicas, Javier Redondo asegura que «la única posibilidad de seguir sería como un grupo independiente de los partidos actuales», señala Óscar San Juan.

Alfaro

Silencio y posible continuidad

La ausencia de noticias es la calma que reina en Alfaro, explica Ernesto Pascual. Ese silencio hace presuponer una continuidad en los grupos representados en el Ayuntamiento, con Yolanda Preciado buscando su tercera elección por el PP; Sara Orradre intentando acceder a ella para el PSOE ocho años después y Javier López para mantener o ampliar la representación de IU. La novedad será la presencia de Ciudadanos por primera vez, que ya trabaja en su lista, a la espera de conocer si el PR volverá a presentar candidato.

Nájera

Olarte, dispuesto a repetir

Aunque todos dicen que están a la espera de lo que decidan en sus partidos correspondientes, el alcalde, Jonás Olarte (PSOE) se muestra dispuesto a volver a encabezar la candidatura, apunta Félix Jiménez. En el PP, Marta Martínez, actual portavoz, parece pensar en dejar la política municipal. Su compañero Álvaro Azofra sí se postula para encabezar la lista popular en Nájera. Lo mismo sucede con el PR, con el concejal Jesús Arza. En cuanto a Alternativa Najerina, su actual edil, Jesús Niño, adelantaba sus muchas dudas sobre que dicha agrupación electoral se vuelva a presentar. Y en Cambia Nájera, coalición formada por IU y Podemos, y representada en el Consistorio por Idoia Eguileor, están a la espera de lo que digan las bases.

Santo Domingo

Metola se lo piensa

En Santo Domingo de la Calzada, informa Javier Albo, ahora mismo solo hay confirmados dos nombres como candidatos a la Alcaldía: Diego Mendiola (IU) y Carlos Barrón, el exconcejal del PP, que se presenta con su nuevo partido, 'Muévete Santo Domingo'. Por el PSOE, el actual alcalde, Agustín García Metola, reiteró recientemente que la decisión la tomará junto con su familia, aunque las apuestas se inclinan mayoritariamente porque no se presentará. David Mena se perfila como alcaldable por el PP, mientras que en Podemos habrá primarias para designar al candidato. Ciudadanos no ha señalado aún al cabeza de lista y, por otra parte, Montserrat Bañares desearía revivir al PR+ con una candidatura. En ese mismo objetivo estaría Vox.

Cervera

La alcaldesa quiere seguir

La alcaldesa Estrella Santana (PSOE-Cervera Plural) manifestó el año pasado su intención de presentarse a la reelección. Aparte de ella no se conocen los nombres de los posibles candidatos de PP ni de El Puntal (independientes de Cabretón y Valverde que, con un concejal, son la llave del gobierno municipal). Tampoco si habrá listas de otros partidos como el PR+, que se presentó a elecciones anteriores sin lograr representación municipal, informa Sanda Sainz.

Valle del Iregua

Incógnitas en Lardero

En el valle del Iregua hay pocas incógnitas despejadas, indica Pilar Hidalgo. En Lardero, los dos principales partidos (PP y PSOE), no han desvelado sus candidatos. En Villamediana, la actual alcaldesa, Ana Belén Sánchez, sí que se manifiesta «ilusionada» y avanza que volverá a liderar la lista del PSOE. Rubén Gutiérrez, líder del PP en la localidad, no desvela si repetirá como número 1. Por su parte, el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez Astola (PSOE), aún no ha decidido si aspirará a un cuarto mandato.