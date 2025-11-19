LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Manuel Pérez, Chus Acha, Naiara Peña y Pablo Gómez, a las puertas del Cibir y del Hospital San Pedro. Juan Marín

«El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»

Cuatro pacientes ofrecen una lección de lucha y esperanza, el eje central del congreso que la AECC La Rioja celebró el miércoles en el Cibir con enfermos, familiares, médicos e investigadores

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y esos enfermos del futuro, como ... los de hoy, son la prioridad de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en La Rioja que, por quinto año consecutivo ha celebrado un congreso en el que reúne a expertos en Oncología, profesionales médicos, sanitarios, psicólogos e investigadores con el objetivo de reforzar un frente común contra la enfermedad en el que el centro de todo es el paciente y su entorno, según destacó, ayer, miércoles, Elena Eguizábal, presidenta de la entidad en la inauguración de la cita anual en el Cibir.

larioja «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»

