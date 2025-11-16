LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La doctora Álvarez, especialista en Urología, en su despacho del Hospital San Pedro. G. R.

El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes

Concienciación ·

Los expertos inciden en las bondades de las revisiones y la detección precoz frente a una patología oncológica que ya suma en La Rioja 200 diagnósticos al año

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

Un mes de bigotes para vibilizar un problema de salud pública y derribar viejos miedos, tabúes y vergüenzas masculinas. Hace 22 años nació en Australia ... Movember, un movimiento bautizado así por la combinación de 'moustache (bigote) y 'November' (noviembre), que cada año, en su undécimo mes, hace un llamamiento a la prevención precoz y la detección temprana de algunas enfermedades del mal llamado sexo fuerte, en especial el cáncer de próstata y el testicular, con el reto de reducir las muertes evitables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La revolución llega a los grifos de cerveza riojanos
  2. 2 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    La demanda para retirar amianto supera la disponibilidad de las empresas especializadas
  5. 5

    «Debutar con 21 años me va a venir mejor que hacerlo a los 18»
  6. 6 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid
  7. 7

    El sueño cumplido de Carmelo Loza
  8. 8 Restacan a una senderista herida en la ermita de San Esteban en Viguera
  9. 9 «Una plaga de atropellos» y las listas de espera, hoy en el Teléfono del Lector
  10. 10

    Golpe de Autoridad del Dicorpebal en Artaleku

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes

El cáncer de próstata, un enemigo que rompe tabúes