Cancelado el vuelo de este miércoles de Agoncillo a Madrid El avión que tenía que haber salido de la capital de España hacia La Rioja a las nueve de la noche de este martes ha sido suspendido lo que afecta al inverso LA RIOJA Logroño Martes, 3 septiembre 2019, 22:56

Una vez más cuando casi habíamos olvidado que el avión de Madrid a veces era cancelado ha vuelto a ocurrir.

El vuelo Air Nostrum entre Madrid y Agoncillo (IB8224) no ha salido de la capital española por lo que el avión de este miércoles por la mañana hacia Madrid no volará tampoco desde Agoncillo, ya que no ha llegado este martes a aterrizar en La Rioja.

El propio aeropuerto de Agoncillo ha informado a través de un tweet sobre la cancelación. No se añade ninguna explicación sobre por qué el servicio se ha visto afectado este 3 de septiembre.