Justo Rodríguez

Cancelado el vuelo del lunes de Madrid a Logroño

La compañía tuvo que enviar un avión para poder hacer esta mañana la ruta que no llegó ayer al aeropuerto de Agoncillo

La Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:21

El vuelo que debía comunicar en la noche de este lunes el aeropuerto de Barajas con el de Agoncillo-Logroño tuvo que ser cancelado.

La incidencia, según ha podido saber Diario LA RIOJA, ha provocado una demora sobre el horario agendado para la mañana de este martes desde el aeropuerto de Agoncillo a Madrid.

La aeronave que llega a La Rioja por la noche es la que al día siguiente hace la ruta inversa. Y al haberse cancelado la de este lunes, la compañía ha enviado un avión para poder hacer la ruta que no llegó ayer. Pasadas las 8.45 horas, este procedía a llegar a Madrid y a aterrizar con «unos pocos minutos» de demora sobre el horario inicialmente previsto.

