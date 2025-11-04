El campo celebra el rechazo del trazado de Pancorbo y apuesta por mejorar el actual

El campo riojano quedó excluido en su momento del consenso alcanzado a nivel político por el Gobierno de Concha Andreu con el resto de ... partidos con representación parlamentaria, así como la Plataforma Sostenible de La Rioja, una iniciativa ciudadana nacida en La Rioja Alta y que abogaba por mejorar el trazado actual. Hoy celebran que el Ministerio haya descartado lo que supuesta y mayoritariamente quería la región: «Lo de Pancorbo siempre nos pareció descabellado, en lo económico y en la práctica, por su impacto pero también por las dificultades orográficas», explica Ángel Pérez Aguilar, propietario del restaurante La Vieja Bodega y uno de los portavoces de aquel movimiento ciudadano.

La plataforma llegó a reunir 75.000 firmas contra la alta velocidad y el apoyo de numerosas y respetadas bodegas de La Rioja Alta: «Nuestra apuesta siempre fue mejorar el trazado existente y, yo al menos, sigo pensando que el tren actual, con algunas mejoras puede aportar desde el punto de vista turístico como lo hace en regiones vitícolas de otros países como Alemania, Francia o Portugal porque es un corredor muy bonito». «Ganar diez minutos –continúa– a costa de destrozar un paisaje agrario con un nuevo trazado y pretender gastar 1.300 millones me parece una barbaridad, más allá de quien los aporte porque sigue siendo dinero público de impuestos de los ciudadanos».

Alternativa 1 227 millones de euros

Mínimos cambios La alternativa 1 supone aprovechar la vía actual, aunque con alguna leve mejora. Apenas rebajaría en once minutos el tiempo de conexión con Miranda. Se incorporarían dos nuevos túneles y otros tantos viaductos para las zonas más complicadas, pero solo habría 23 kilómetros de vías nuevas.

Alternativa 2 720 millones de euros

En 36 minutos La propuesta más cara de entre las que defiende el Ministerio ahorraría a los viajeros 21 minutos. A cambio, se habilitaría un nuevo corredor entre Fuenmayor y San Asensio y habría que edificar nueve túneles y tres viaductos. También contempla una galería entre Haro e Ircio de más de 5 kilómetros.

Alternativa 3 400 millones de euros

Vía nueva de Fuenmayor a Gimileo La tercera propuesta admitida por el Ministerio contempla una vía nueva desde Fuenmayor hasta Gimileo, de 31,2 kilómetros, con 4 túneles y otros tantos viaductos. Cruzaría por un territorio lleno de viñedos y ya muy saturado de infraestructuras, junto a la AP-68 y a la N-232.

Pérez Aguilar celebra así que, más allá de juego político, se haya descartado la alternativa de construcción íntegra de una nueva vía: «Las comunicaciones ferroviarias mejorarían con más frecuencias y lo más razonable, también en tiempos de ejecución de las obras, es mejorar el trazado actual con más trenes».

En la misma línea se pronuncia Igor Fonseca, secretario general de ARAG-Asaja: «Hubo un acuerdo político en el que no estábamos nosotros, los sindicatos agrarios, porque las afecciones en los viñedos en municipios como Huércanos o Uruñuela, por ejemplo, eran muy importantes». «Siempre apostamos por la alternativa de menor impacto posible y lo más cercano aprovechando el trazado actual»,

En este sentido, la opción sería la alternativa uno de las tres que el Ministerio de Transportes sigue contemplando. Es la que menor presupuesto tiene: 227,14 millones de euros frente a los 720 millones de la opción dos, con un nuevo corredor entre Lapuebla y San Asensio, pero también la que menos tiempo de trayecto ahorra: «Ahora bien –aclara Fonseca–, lo que no nos gusta es que se excluya a un territorio porque sí, porque tiene viñedos, cuando a este lado del Ebro también hay viñedos, no calabacines». «Aquí en La Rioja hubo tanta o más contestación social que en Rioja Alavesa, así que esos argumentos no chirrían».

Roberto Salinas, viticultor de Briñas y portavoz en la materia de la UAGR recuerda que «nuestro sindicato, y yo personalmente, estuvimos vinculados en la plataforma ciudadana». Salinas insiste en que «la mejor opción es mejorar en la medida de lo posible el trazado actual, ya que el impacto de un nuevo corredor al sur hasta Pancorbo era tremendo con una gran afección al medio rural».

Néstor Alcolea, secretario técnico de UPA, coincide también, aunque también ironiza: «Ojalá los problemas del campo se arreglaran con la paralización del corredor de Pancorbo...». «Como ciudadano –continúa– siempre quieres mejores comunicaciones, pero la opción no era la del campo por su alto impacto, como tampoco lo fue el desarrollo sin control de renovables». Alcolea añade que «el trazado actual sí que hay que mejorarlo y, si su impacto es menor, pues quizás sea la opción».