La campaña 'Vive el verano con salud' se centra en personas de mayor edad La Rioja El año pasado trece personas requirieron un ingreso por aspectos relacionados riesgos de verano, sin que se registrasen fallecimientos LA RIOJA Miércoles, 19 junio 2019, 13:07

La campaña «Vive el verano con salud», que sensibiliza y previene sobre los riesgos en la temporada estival, se centrará este año, de forma especial, en las personas de mayor edad y se ha activado el Plan de Alerta, Prevención y Control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud.

El director general de Salud Pública, Juan Ramón Rábade; la jefa del servicio de Epidemiología, Eva Martínez; y la jefa de sección de Programas de Salud del Servicio de Promoción de la Salud, María José López de Valdivielso, ha presentado esta miércoles, en una rueda informativa, la campaña.

Durante la campaña del año pasado, un total de 31 personas fueron atendidas por aspectos relacionados con este tipo de riesgos en verano, de las que trece requirieron un ingreso hospitalario, sin que se registrasen fallecimientos, ha indicado Martínez.

Rábade se ha referido a que el verano es un periodo de descanso, pero también debe ser saludable y seguro, por lo que la Consejería de Salud ha puesto en marcha la campaña y ha activado, hasta el próximo quince de septiembre, el Plan de Alerta, que se inició el pasado uno de junio.

El objetivo es reducir el impacto de las temperaturas de calor extremo sobre la salud de la población de La Rioja mediante actuaciones de vigilancia, prevención y control de los efectos del calor en la morbimortalidad.

Esa morbimortalidad se incrementa durante los excesos de calor debido, por ejemplo, a la descompensación de enfermedades respiratorias, circulatorias, isquémicas del corazón, diabetes, accidentes cerebrovasculares, ha detallado Martínez.

Desde un enfoque sanitario, la exposición a temperaturas excesivas afecta especialmente a los niños, a las personas mayores, a los enfermos con patologías crónicas de base y a personas que, por razones laborales, deportivas o de ocio, padecen una exposición excesiva a las temperaturas extremas.

La temperatura máxima diaria a partir de la cual se produce un incremento del número de defunciones, denominada temperatura umbral, varía en función de la localización geográfica.

Esta temperatura umbral, en La Rioja, es de 36 grados de máxima y de 18 de mínima y, en el verano de 2018, solo se superó el tres de agosto, pero el Plan de Alerta se activó en tres ocasiones: 3, 4, 5 y 6 de agosto; 12 de agosto y 28 de agosto.

Un total de 300 carteles con el lema de la campaña y 15.000 abanicos dirigidos a las personas mayores ayudarán a la difusión de «Vive el verano con salud», que también se dará a conocer a través de la página web de La Rioja Salud y de las redes sociales, ha señalado López de Valdivielso.

La campaña, según Martínez, incide en la importancia de la protección solar, la conservación y el consumo de alimentos, la hidratación, la fotosensibilidad de algunos medicamentos, el cuidado ante el calor y la prevención de accidentes en zonas de baño y ocio.

La acción «Protégete del sol» trata de concienciar sobre la exposición al sol de forma responsable, elección de las horas más apropiadas, uso de crema de protección solar media-alta independientemente del tipo de piel, hidratación con frecuencia y utilización de gafas, gorras, viseras y ropas ligeras.

Otra de las cuestiones que la Consejería de Salud ha tenido en cuenta es la importancia de una alimentación adecuada y los cuidados personales para protegerse del calor, como beber agua sin esperar a tener a tener sed.

Rábade, en relación al control de aguas de uso recreativo, ha señalado que se inspeccionan, al inicio de temporada y durante la misma, 101 piscinas de uso público; así como el embalse Gonzalez-Lacasa, que es la única zona de baño natural autorizada que es la del embalse Gonzalez-Lacasa.

De esas 101 piscinas de uso público, 37 se encuentran en La Rioja Media; 26, en La Rioja Baja; y 38, en La Rioja Alta, ha indicado el director general, quien ha recordado que el año pasado se abrió la piscina municipal de Ventrosa.

Las instalaciones ubicadas en comunidades de vecinos y las privadas, según la normativa vigente, no son objeto de vigilancia y control sanitario, aunque esto no implica que no deban de ser mantenidas en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas por parte de sus titulares, ha dicho.

Ha precisado que la situación sanitaria general de las piscinas en La Rioja es buena, con un 95 % de las instalaciones clasificadas de bajo riesgo y un 5 % de riesgo medio, aunque durante la temporada puede haber instalaciones con incumplimientos menores que se subsanan y que, en ocasiones, requieren de más de una visita de inspección.

Rábade ha relatado que, en los últimos años, la calidad del agua de la zona de baño del embalse de González Lacasa es «excelente», lo que permite reducir el número de muestreos y pasar de doce a ocho durante la temporada