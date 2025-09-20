Caminos en mal estado, orines, excrementos.. hoy en el Teléfono del Lector Estas son las quejas de nuestros lectores

La Rioja Logroño Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Camino «lamentable» en Valdegastea

Abrimos la sección con la llamada de una vecina de Logroño que se queja del «estado lamentable» que presenta el camino que une la calle Rumanía con la carretera del Cristo: «Está lleno de baches y agujeros, y es una auténtica aventura cruzar por ahí con el coche». Junto a su queja, pide que «arreglen la calzada y la hagan transitable tanto para ciclistas, como para viandantes y conductores».

Conductores que no respetan las reglas

La segunda llamada del día viene acompañada de otra queja. En este caso, el vecino, también de la capital riojana, muestra su malestar ante la conducción de los coches, porque «no respetan las reglas de circulación»: «Soy usuario habitual de Bicilog y todos los días tengo que aguantar frenazos bruscos, paradas sin luces de emergencia, que se paren en doble fila, giros indebidos… de los coches». A lo que añade que «tanto se quejan de las bicis y los patinetes, diciendo que son un peligro, pero son los automovilistas quienes podrían repasar el manual de la autoescuela».

Ducha con agua fría en La Ribera

Siguen las reclamaciones, esta vez de las piscinas de La Ribera. La usuaria se queja del retraso en el arreglo de las duchas que hay en las mismas instalaciones. Según ella, «el agua que sale está fría». Una situación que, expone, «digo todos los días y, después de un mes, no me creo que todavía no lo hayan arreglado», explica molesta. «No saben arreglarlo», cuenta que le responden mientras añade que «ya tenemos suficiente con sólo tres calles para nadar, como para soportar también lo de las duchas».

La calle Horno, llena de gente sin techo

«La calle Horno se ha convertido en la casa y morada de gran parte de la gente sin techo», comienza esta logroñesa su mensaje. Explica que «quitaron el aparcamiento, para generar un parque de niños , y resulta que no hay más que borrachos, gente sin techo durmiendo en los bancos, bebiendo, con sillas y colchones». Además, «también retiraron los bancos de la Glorieta» concluye mientras pide una «solución».

Gracias al personal del Carpa

Un lectora del periódico muestra su «agradecimiento al personal del Carpa, concretamente de Radiología, por el buen hacer y el funcionamiento del servicio». Detalla que tuvo una cita recientemente y «fue fantástico, me atendieron muy bien y fueron puntuales».

La calle Rodríguez Paterna, «un urinario»

«La calle Rodríguez Paterna, bajando hacia la zona del tanatorio, es un urinario. El olor que hay parece que te mete en una letrina», critica otra logroñesa. «Te deja revuelto el estómago», especifica. Ante esta situación, se pregunta «en qué momento hemos interiorizado que la gente pueda hacer sus necesidades por las esquinas, en los contenedores, en los portales o en cualquier otro sitio de la ciudad». Pide «soluciones al Ayuntamiento de Logroño, porque esto lo que hace es que la ciudad se convierta en una decepción».

Excrementos de paloma en varias zonas

Cerramos hoy el Teléfono del Lector con la llamada de una vecina de Logroño que desea transmitir su malestar acerca de la suciedad que hay en la ciudad, pero esta vez por los excrementos de paloma. «En el último mes hay mucha cantidad, no sé si es porque hay más palomas o porque lo limpian menos, pero cuesta caminar sin pringarse», explica en su mensaje. «Las zonas de Vara de Rey, el Palacete y avenida Madrid están llenas», concluye.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Unos baños con una complicada apertura frente a la valla

Ampliar

«Otro año más han decidido colocar los baños aquí, ¿no se dan cuenta de que no pueden abrir la puerta de los baños?», dice el lector sobre estos inodoros portátiles para San Mateo que están al lado de la travesía de Palacio, en Logroño. Además, se ubican en la pared que luce el precioso mural de los peces y podría dañarse. «Esperemos que lo subsanen antes del chupinazo», comenta.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

Temas

Teléfono del Lector