De camino al cielo

Carlos Forcada Cruz en el campo base del Everest. Carlos Forcada Cruz viajó en diciembre como voluntario a Katmandú, en Nepal | El joven de Rincón de Olivedo ayudó en una escuela infantil y, luego, aprovechó para hacer trekking hasta el campo base del Everest
Domingo, 6 enero 2019

Carlos Forcada Cruz, un joven de 22 años de Rincón de Olivedo, ha estado buena parte del mes de diciembre en Nepal realizando una labor de voluntariado y después aprovechó su estancia en el país para practicar trekking en el Everest.

En la capital, Katmandú, desarrolló una labor solidaria en una escuela para niños pequeños (Lollipops Preschool) durante dos semanas y otros ocho días estuvo ascendiendo hasta el campo base de la montaña más alta del mundo, situado a 5.380 metros (en total mide 8.848).

«Tenía ganas de hacer un voluntariado y me gusta mucho la montaña. Además había oído hablar muy bien del país y pude hacer el viaje a través una ONG, Cooperatour», comenta Carlos, quien añade que «me había hablado un compañero de trabajo que fue a través de esta organización a Perú y como tienen muchos proyectos el que más me gustó fue el de Nepal». Además del cuidado de niños también ofrecen otras iniciativas relacionadas con la mejora de la situación de la mujer, el medio ambiente y los animales en diferentes lugares del mundo.

En el caso del centro al que acudió Carlos, atendía a chavales de entre seis meses y dos años. Era como una guardería. Su cometido fue de apoyo a los profesores y entre su labor estaba la de ayudar en el almuerzo, en los deberes, enseñar el abecedario en inglés, cantar canciones en dicho idioma con los colores y preparar la tarea del día siguiente.

Allí permaneció las dos primeras semanas de diciembre y residía en una casa de voluntariado de la ONG Cooperatour con gente de otros países que realizaban diversos proyectos. «La mayoría eran australianos, había además algún portugués, una suiza y un chico y una chica de Holanda», comenta Carlos.

Después del voluntariado comenzó su experiencia en la montaña durante 8 días, desde Lukla llegando al campo base. Llegó en cinco jornadas y media y dedicó otras dos y media a bajar. Solo realizó un día de aclimatación y llegó a caminar tres etapas seguidas en una jornada. Lo hizo por libre pero, según explica, lo normal si contratas una agencia es tardar doce días.

Cuando pudo físicamente optó por andar mucho pero también tuvo que parar en un pueblo porque le dolía la cabeza por el mal de altura y tuvo que aclimatarse.

«No es un paseo y en las últimas etapas el camino está mal, no hay senda, vas por las rocas», explica. «Aunque era temporada baja, -continúa- allí siempre hay gente y con mapa se apaña uno. En el último pueblo, que se llama Gorak Shep, la temperatura era de treinta grados bajo cero y en la habitación donde dormí, diez bajo cero porque no había calefacción. Tienes que dormir en el saco con el agua, el móvil y la batería externa para que no se congele, un día dejé fuera el agua y se congeló».

Carlos es deportista (practica ciclismo, años atrás incluso compitiendo, tenis, fútbol) ha subido al Moncayo en numerosas ocasiones pero no había hecho antes un trekking como el del campo base del Everest.

Piensa regresar y aconseja a todo el mundo vivir una experiencia así. Dice que sobre todo se necesita estar preparado mentalmente más que físicamente. «Te dan ganas de volverte por el frío pero merece la pena seguir. Por el día el paisaje es espectacular y se te olvida todo», termina el rinconero.