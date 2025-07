Un cambio legal permitirá desgravar la compra de bicis eléctricas desde 2024

El Parlamento de La Rioja vive hoy una sesión extraordinaria con pocos pero intensos puntos en el orden del día. Habrá medidas fiscales para ... el medio rural, y se verá también uno de esos proyectos de ley que empaquetan muy diversas medidas que nada tienen que ver unas con otras. Eso que en los últimos años se ha venido en llamar 'ómnibus', una especie de cajón de sastre normativo que sirve para cambiar normas, incluir novedades y arreglar algún que otro entuerto, todo junto y en único trámite.

En el 'ómnibus' de esta mañana, así, va un poco de todo. Desde bicicletas a cuestiones tributarias y medidas de simplificación administrativa.

Las bicis 'olvidadas'. La Rioja tenía recogida en su normativa la posibilidad de desgravar hasta un 15% en la compra de bicicletas con ayuda eléctrica al pedaleo. Pero esa desgravación no estaba en los impresos de la Renta 2024, cuya campaña terminó recientemente. Era un error, fruto de un conflicto de competencias. Por resumir, resultó que en 2024 el Estado y la Comunidad ofrecían desgravaciones sobre los mismos vehículos eléctricos, lo cual no es legalmente posible. El Ministerio no incluía a las bicis (ni a algunos tipos de triciclos, ciclomotores y camiones ligeros) por lo que La Rioja decidió sí desgravarlas por su cuenta. Pero no hubo entendimiento entre la Agencia Tributaria y la Hacienda riojana, por lo que la casilla no aparecía en los impresos de la declaración de este año. Eso viene a subsanar el 'ómnibus': así, los compradores de esos vehículos en 2024 podrán hacer una «autoliquidación rectificativa» y acceder a la desgravación: ese 15% del valor del vehículo, aunque con un límite de 225 euros para las bicis.

Los compradores de estas bicicletas podrán hacer una «autoliquidación rectificativa» y conseguir la desgravación de 2024La ley permitirá el acceso a la renta de ciudadanía desde los 16 años a las mujeres víctimas de violencia machista

Trámites en vivienda. Otra reforma afecta a varias leyes en materia de vivienda. La modificación consiste en apuntalar la supresión de dos intervenciones de la Administración que hasta ahora eran obligatorias: el informe previo de habitabilidad o informe de inicio de obras, y también la cédula de habitabilidad de final de obra en viviendas de nueva construcción.

La modificación corrige la ley de febrero de este año, y añade una disposición transitoria para que la supresión de esos dos trámites afecte también a todos los expedientes de obra que estén actualmente en tramitación, que quedarán así cerrados.

Cambios en la tesorería. Vistos los recientes problemas en la tesorería de La Rioja (fruto, en parte, del retraso en las entregas a cuenta por parte del Estado) no es de extrañar la reforma que esta ley 'omnibus' recoge en cuanto a la Ley de Hacienda Pública de La Rioja. Así, la Administración riojana podrá ser más flexible con sus pagos en dos sentidos: por un lado, atrasar los que vayan destinados a entidades públicas que no tengan necesidades de tesorería urgente. Y por otro, al contrario, conceder anticipos a entes que sí tengan problemas de caja, para evitar así que tengan que acudir a créditos que al final encarecen los recursos.

Historia de Servicios Sociales. La ley da cobertura legal a la creación de la llamada Historia Social Única Electrónica, un instrumento que, dice la exposición de motivos, «integre todos los sistemas de información existentes del Sistema Riojano de Servicios Sociales». Así, cada persona usuaria de cualquiera de estos servicios tendrá derecho a que toda la información esté recogida en esa historia, algo similar a lo que ocurre con la historia clínica sanitaria.

Renta de ciudadanía. Otra modificación afecta a la ley reguladora de la renta de ciudadanía de La Rioja y busca extenderla a algunos colectivos o hacer más fácil su tramitación. Así, se cambia el requisito de edad para que puedan acceder a ella las mujeres víctimas de violencia de género desde los 16 años. También tendrán derecho a ella de forma inmediata los menores tutelados por la comunidad en el momento que alcance la mayoría de edad.

Contra las agresiones. Además, el proyecto de ley aborda también las agresiones en el ámbito de la sanidad. En un doble sentido: primero, endureciendo el régimen sancionador, extendiéndolo a las agresiones también al maltrato a sanitarios y a otros pacientes y familiares. Y por otro, permitirá que la propia Administración sanitaria pueda ejercer como sancionadora, como alternativa a la vía penal «cuando ésta no proceda», dice la norma.