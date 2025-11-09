Un cambio de chip necesario para fomentar el emprendimiento riojano

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:16 Comenta Compartir

En La Rioja existe una paradoja entre un ecosistema sano y una actividad emprendedora baja, según el último Informe GEM Rioja 2024-2025, que se presentó dentro de la jornada 'Palancas de activación de los ecosistemas emprendedores: una oportunidad para La Rioja', celebrada en UNIR. Sobre esta contradicción y sobre qué supone que la región ostente la tasa de abandono empresarial más baja de España se habló en la mesa redonda moderada por Pedro Pisonero, director general de Iberaval Sociedad de Garantía, y que contó con Elena Betés, consejera delegada de Emooti y fundadora de Rastreator; Daniel Medina, fundador de Area101, Opinno Keupi y Wapabox; Carlos Lacosta, responsable de CaixaBank DayOne zona Ebro; Isabel Díez, vicerrectora de Transferencia de UNIR y coordinadora académica de GEM Rioja; y Víctor de Pablo, director gerente de Ricari.

«Ese índice bajo de abandono está vinculado con que en La Rioja no se emprende lo suficiente; si se emprendiera en una ratio normal, el fracaso sería mayor. Es una cuestión de magnitudes absolutas», constató Betés. ¿Por qué no se emprende más? «En el tema del emprendimiento hay unas fases y unos procesos, y unos momentos en los que las necesidades de una empresa no pasan por la financiación bancaria, porque está sujeta a unos requisitos y unas obligaciones que quizá en ese instante no van a poder atender», alegó Lacosta. En otros países, como Estados Unidos, explicó Betés, «ven positivo que tú ya hayas fracasado antes. A mí en España nadie me hubiera dado capital para hacer un tercer intento –montó la compañía Rastreator con capital británico–. Es necesario un cambio de chip».

«En boca de todos siempre está la palabra innovar, pero a veces cuesta entender muy bien qué es», cuestionó Pisonero. «Innovar es hacer algo diferente que aporte valor», aclaró Medina. Fondos como Ricari llegan «hasta donde cuantitativamente podemos. La realidad es que muchos de los proyectos que nos presentan son perfectamente compatibles con otros instrumentos», expuso De Pablo.

Para Pisonero un caso de éxito en La Rioja es UNIR, que también aboga por una formación en emprendimiento, «que esté abierta al cambio, porque hace falta», resaltó Díez. Al ser privada, «y al ser empresa, podemos introducir este criterio en iniciativas de emprendimiento y de generación de conocimiento de una manera muy eficiente», añadió.

Los ponentes coincidieron en señalar que falla saber valorar las figuras de referencia. «Cuando preguntan fuera quiénes son los referentes en España salen Ronaldo, Messi, Lamine Yamal... ¿Por qué no los grandes emprendedores que tenemos? Parece que el empresario ya no es un referente, sino todo lo contrario», dijo Medina. «Es crucial levantar esa figura para que los jóvenes miren que hay un camino más allá de ser funcionario o de montar una empresa pequeña». En España, Betés resaltó la figura de Amancio Ortega. En el plano regional, Lacosta citó a Bosonit, Urban Roosters, Avanzare o NeuronUP; y a ellas De Pablo sumó Hunty o dMillennial.

Riesgo, inconformismo y generar valor, pilares del éxito Elena Betés se define como una «emprendedora en serie», que ha centrado sus negocios en el sector de los seguros. Para ella son tres los pilares que promueven el emprendimiento: «aceptar el fracaso, ampliar la mirada y activar el cambio». Rastreator, su empresa de éxito, fue su tercer intento de emprendimiento. «A los emprendedores no solo hay que ayudarles a empezar, también a fracasar y a que ese fracaso sea fácil y no se les lleve por delante». Anima a salir de la zona de confort y a no permanecer satisfechos por el dato del bajo índice de abandono empresarial. «Yo no habría generado una compañía que se vendió por 500 millones si no lo hubiera intentado tres veces». Por ello aboga por cambiar el concepto de fracaso. «Cuando quiebra una empresa, cierra una empresa. Las personas no quiebran; aprenden. Si no, no avanzamos». «Es más fácil que no te paren cuando tienes un propósito. Cuando amplías la mirada descubres lo que te hace único; eso es lo que te hará estratégicamente competitivo». Para Daniel Medina «vivimos en un mundo de cambios exponenciales, donde innovar es la herramienta clave para liderar el mañana»; una dinámica que acelera muy rápido. Por ello ve clave compartir conocimiento. «Aprender unos de los otros es una receta de éxito». Su interés por entender a la gente que innova le llevó a entrevistarse con líderes de esa área y eso le ha servido para crear su nueva empresa, «en la que reúno a los líderes de innovación de las mayores compañías de España en una plataforma para que colaboren entre ellos y crear valor». Aprendió que «hay que atacar problemas que de verdad valga la pena resolver», que «muchas ideas están sobrevaloradas» y que innovar «no va de una gran idea, sino de velocidad». Medina reconoce que «uno de los mayores problemas de los emprendedores es que nos enamoramos de ideas locamente», por lo que hay que enseñar a la gente a escuchar.