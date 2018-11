«Que no va a cambiar, si te ha pegado tres veces, te va a pegar la cuarta, la quinta y la sexta» C.N. LOGROÑO Lunes, 26 noviembre 2018, 19:34

El Día mundial contra la violencia de género, Marca insiste en la importancia de denunciar y aunque queda camino por recorrer, La Rioja ha puesto los mimbres para luchar contra esta lacra.

- El número de denuncias en España se han incrementado, ¿cómo hay que interpretar este dato?

- Me parece positivo porque el gran miedo que tengo no es a que se incrementen las denuncias sino a que se incremente la cifra negra de criminalidad. En este ámbito, en todos los países la cifra negra de criminalidad es muy alta y eso es lo que hay que intentar erradicar. Sólo si denuncian y ponen los hechos en conocimiento de la policía y de la justicia podremos darles una protección eficaz, si no, es imposible. Qué puede hacer la policía y la justicia si la víctima no se sobrepone a sus temores, si no es valiente, si piensa que le dará otra oportunidad porque va a cambiar. Que no va a cambiar, si te ha pegado ya tres veces, te va a pegar la cuarta, la quinta y la sexta, es decir, si no se sobrepone a eso, que es difícil, y pone los hechos en conocimiento de la policía o de los juzgados es imposible que la protección sea eficaz. En cualquier caso, en La Rioja, el año pasado las estadísticas del Consejo nos dieron una tasa del 27,7% de denuncias por cada 10.000 mujeres, la media nacional es de 56,7%.

- La Fiscalía General del Estado alertaba del incremento de la violencia a edades cada vez más tempranas, ¿qué hacemos mal?

- Tenemos que hacerlo mejor en el ámbito educativo y formativo, desde casa hasta el colegio. La formación inicial, los valores primigenios, lo que acompaña a uno toda la vida, lo aprende uno en su casa y en la escuela. Ahí es donde tienen que trabajar en ello y ser cada día más eficaces en aquellos puntos que se ve que hay más problema. El ámbito de la delincuencia va cambiando continuamente y la violencia sobre la mujer puede elevarse en el caso de que se adopten criterios conforme a lo que aparece en las películas, en los juegos de la 'Play'. Tiene que haber unos filtros y tenemos que dotar a nuestros jóvenes de estos filtros y de estas advertencias.