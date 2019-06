Todo cambia menos la esencia Batalla del Vino en los años 70. / FOTO TEO (ARCHIVO CASA DE LA IMAGEN) La internacionalización de la Tradicional ha evolucionado y consolidado desde finales del siglo XX hasta nuestros días ÓSCAR SAN JUAN Domingo, 23 junio 2019, 13:24

La Batalla del Vino, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional en el año 2011, y que realmente no necesitaría el título de internacional, puesto que la fiesta ha traspasado fronteras, se ha convertido en uno de los eventos más importantes del panorama nacional. Estadounidenses y australianos, principalmente, hacen de la Batalla del Vino un fenómeno de masas, que en la edición de este año verá aumentar considerablemente sus participantes al coincidir el evento en jornada sabatina.

Sin embargo, no siempre ha sido así. La internacionalización de la Tradicional ha evolucionado y consolidado desde finales del siglo XX hasta nuestros días, pero, en la década de los 70, momento al que pertenece la instantánea que protagoniza esta sección, era difícil ver a romeros, no sólo extranjeros, sino de personas que no pertenecieran a la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En aquella época, los mozalbetes jarreros, que no mozalbetas, eran los que copaban el paraje de San Felices. Sí, el machismo que imperaba en la sociedad de la época, y que poco a poco se va eliminando, no libró de extender sus influencias en los dominios de San Felices de Bilibio. «Es mejor que no subas a la Batalla del Vino» o «Cariño, espérame en casa», son frases que recuerdan y que tienen grabadas a fuego mujeres que hoy recuerdan cómo se vivía la jornada festiva. Algunas de ellas tenían la suerte de disfrutar la noche de víspera, pero cuando llegaba la mañana, debían quedarse en casa. Maridos y padres imponían la ley del momento, impidiendo a las mujeres asistir al acontecimiento. Por fortuna, todo evolucionó y la Batalla del Vino también.

Antiguamente, las mujeres no tenían un papel protagonista en la Batalla del Vino

Las rutinas y tradiciones también han evolucionado. Antiguamente era más habitual realizar a pie los seis kilómetros que separan la ciudad de Haro de los Riscos de Bilibio. Los coches se han masificado y, ahora, aunque sigue habiendo muchos romeros que hacen los trayectos caminando, también se utilizan en la actualidad un gran número de vehículos a motor.

Los nostálgicos recuerdan los coches pintados que se habilitaban para la ocasión. El ruido y el color inundaban las calles de Haro en las Típicas Vueltas. Pero también, y con muy buen criterio, se eliminaron después de ocasionar varios accidentes.

El escenario donde se desarrolla la Batalla del Vino también ha cambiado mucho en los últimos cuarenta años. Los merenderos y sobre todo las conocidas campas, han dado lugar a otra tradición que con los años se ha ido consolidando. El almuerzo ha llegado para quedarse, y los típicos caracoles, muy arraigados en esta fiesta, se han mezclado con las parrillas y gavillas. El asado se ha convertido en el refrigerio estrella de las nuevas generaciones, mientras que la esencia de la fiesta, de la Tradicional Batalla del Vino, se mantiene intacta.

En los albores del siglo XX, los baños de vino empezaron a regar las tierras del santo. Hoy, más de un siglo después, las mismas tierras continúan tomando el mismo vino, porque el alma de San Felices vive en el corazón de la Batalla del Vino.